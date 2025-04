Pourquoi le PSG est plus une "équipe" sans Mbappé ? L'avis tranché de Boulleau !

Aston Villa vs Paris Saint-Germain

Alors que le Paris Saint-Germain vient d'être sacré champion de France pour la 13ème fois et qu'il est encore en lice pour un triplé retentissant (finale de Coupe de France contre Reims, quart de finale de C1 bien engagé face à Aston Villa), les louanges pleuvent sur Luis Enrique et son collectif retrouvé. Et, une voix bien connue du paysage médiatique français est allée dans ce sens, affirmant sans détour que le PSG actuel, orphelin de sa superstar partie l'été dernier, était tout simplement... meilleur. Une analyse qui ne manquera pas de faire réagir.