Pourquoi le match Monaco-PSG sera diffusé en direct à la fois sur Ligue 1+ et beIN Sports ?

Le rendez-vous de ce week-end dépasse le simple cadre sportif. Habituellement, un match de Ligue 1 n’apparaît que sur un seul diffuseur, mais l’affiche Monaco-PSG déroge pour la première fois à ce fonctionnement depuis l’ouverture de la saison. Les abonnés à beIN Sports et à Ligue 1+ verront exactement la même rencontre en direct, sans décalage.

Cette particularité ne vient pas d’un geste commercial ni d’un arrangement ponctuel entre les deux acteurs. Elle provient directement de l’accord qui régit la distribution des droits TV pour cette saison. Dans ce contrat, une clause autorise une double diffusion sur deux affiches considérées comme “Top 10”, à condition qu’elles n’apparaissent pas dans les six premiers choix de programmation. Monaco-PSG entre précisément dans cette catégorie.

Ainsi, l’écosystème télévisuel applique simplement ce qui a été prévu, même si ce mode de diffusion reste inhabituel et peut surprendre une partie du public.