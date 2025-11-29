La 14e journée de Ligue 1 réserve un scénario télévisuel inédit. Le duel entre l’AS Monaco et le Paris Saint-Germain, déjà attendu pour son enjeu sportif, crée aussi un événement médiatique. Ce rendez-vous de samedi à 17 heures sort du cadre habituel et bouscule les habitudes des téléspectateurs, puisqu’il sera visible en direct sur deux chaînes différentes au même moment. Une première cette saison, et une situation rare dans le paysage audiovisuel français.
Pourquoi le match Monaco-PSG sera diffusé en direct à la fois sur Ligue 1+ et beIN Sports ?
- AFP
Un choc diffusé en simultané : une première pour l’exercice 2025-2026
Le rendez-vous de ce week-end dépasse le simple cadre sportif. Habituellement, un match de Ligue 1 n’apparaît que sur un seul diffuseur, mais l’affiche Monaco-PSG déroge pour la première fois à ce fonctionnement depuis l’ouverture de la saison. Les abonnés à beIN Sports et à Ligue 1+ verront exactement la même rencontre en direct, sans décalage.
Cette particularité ne vient pas d’un geste commercial ni d’un arrangement ponctuel entre les deux acteurs. Elle provient directement de l’accord qui régit la distribution des droits TV pour cette saison. Dans ce contrat, une clause autorise une double diffusion sur deux affiches considérées comme “Top 10”, à condition qu’elles n’apparaissent pas dans les six premiers choix de programmation. Monaco-PSG entre précisément dans cette catégorie.
Ainsi, l’écosystème télévisuel applique simplement ce qui a été prévu, même si ce mode de diffusion reste inhabituel et peut surprendre une partie du public.
- AFP
beIN Sports bénéficiera d’un avantage technique
Si les deux chaînes retransmettent le même match, l’expérience proposée ne sera pourtant pas identique. Les abonnés beIN profiteront d’un supplément rare : la présence d’une caméra embarquée sur l’arbitre, Clément Turpin.
Cette innovation, dévoilée par le diffuseur lui-même, vise à offrir une immersion complète. beIN assume cette stratégie et explique vouloir rapprocher le spectateur du terrain en donnant accès à des images que le public ne voit pratiquement jamais.
La chaîne s’est exprimée dans un communiqué très clair : « Dans une constante recherche d’innovation et une volonté de plonger le téléspectateur au plus près de l’action, beIN équipera l’arbitre du match d’une bodycam de la sortie des joueurs, au toss, et durant tout le match. L’objectif est d’amener l’abonné sur le terrain ».
Cette “Refcam”, déjà aperçue dans certains championnats étrangers, promet un angle totalement nouveau. Les gestes, les échanges, la gestion des duels : tout pourra être perçu différemment, presque au niveau des acteurs du jeu.
- AFP
Un avant-goût d'une saison médiatique particulière
Cette double diffusion n’est que l’un des aspects d’une saison qui continue de remodeler la visibilité du football français. D’autres rencontres pourraient suivre le même chemin dans les mois à venir, toujours selon la même règle contractuelle. Pour le téléspectateur, cela crée des possibilités supplémentaires et parfois une approche différente selon la chaîne choisie.