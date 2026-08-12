Après Mateo Pellegrino qui quitte Parme, un autre mouvement concerne les attaquants en Serie A, avec Roberto Piccoli qui dit au revoir à la Fiorentina et rejoint Bologne.
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Piccoli, adieu la Fiorentina : il rejoint Bologne, les détails
L’attaquant coûtera 18 millions plus 2 de bonus, prêt avec obligation garanti en cas de maintien de Bologne. Opération menée par l’agent Lucci et désormais bouclée entre les clubs, ainsi qu’avec le joueur : constatant la volonté de Bologne de miser fortement sur l’attaquant, un accord de principe a été trouvé sur la base d’un prêt avec obligation, à condition de rester en Serie A, pour 18 millions plus 10 % sur une future revente.
LES COULISSES - Les négociations avaient débuté en toute discrétion il y a 15 jours, Bologne voulait un prêt avec option d’achat : le travail a consisté à trouver un accord sur un prêt avec obligation pour le faire partir de Florence.
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