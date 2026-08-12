Xavi Hernández est le nouveau sélectionneur des Pays-Bas, comme l’a communiqué la fédération néerlandaise de football : « Nous sommes fiers de présenter notre nouvel entraîneur. Bienvenue, Xavi Hernandez ».





L’ancien entraîneur du FC Barcelone a accepté la proposition de la fédération des Pays-Bas et l’accord est désormais bouclé : la signature est tombée aujourd’hui, officialisant définitivement l’entente entre les parties.





Après son expérience sur le banc du FC Barcelone, Xavi se prépare donc à relever un nouveau défi, cette fois à la tête d’une sélection nationale. Le technicien espagnol a choisi d’accepter le projet des Pays-Bas, ouvrant ainsi une nouvelle phase de sa carrière.





L’accord a été trouvé ces dernières heures et la signature des documents est arrivée aujourd’hui. L’affaire est donc conclue : Xavi est prêt à devenir le nouveau sélectionneur de la sélection néerlandaise.



