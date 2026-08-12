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XaviGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Pays-Bas, officiel : Xavi est le nouveau sélectionneur

X. Hernandez
Mercato
Pays-Bas

L’ancien entraîneur du FC Barcelone devient sélectionneur des Pays-Bas

Xavi Hernández est le nouveau sélectionneur des Pays-Bas, comme l’a communiqué la fédération néerlandaise de football : « Nous sommes fiers de présenter notre nouvel entraîneur. Bienvenue, Xavi Hernandez ».


L’ancien entraîneur du FC Barcelone a accepté la proposition de la fédération des Pays-Bas et l’accord est désormais bouclé : la signature est tombée aujourd’hui, officialisant définitivement l’entente entre les parties.


Après son expérience sur le banc du FC Barcelone, Xavi se prépare donc à relever un nouveau défi, cette fois à la tête d’une sélection nationale. Le technicien espagnol a choisi d’accepter le projet des Pays-Bas, ouvrant ainsi une nouvelle phase de sa carrière.


L’accord a été trouvé ces dernières heures et la signature des documents est arrivée aujourd’hui. L’affaire est donc conclue : Xavi est prêt à devenir le nouveau sélectionneur de la sélection néerlandaise.


  • Pour l’ancien milieu de terrain du FC Barcelone, il s’agit d’un tournant important. Après avoir acquis une expérience au plus haut niveau sur le banc du Barça, Xavi se prépare désormais à travailler avec un groupe de joueurs issus des principaux clubs européens, avec l’objectif de ramener les Pays-Bas au sommet du football international.


    La signature est arrivée : Xavi et les Pays-Bas sont prêts à entamer une nouvelle aventure. Rappelons qu’après la Coupe du monde, l’aventure entre les Pays-Bas et Ronald Koeman avait pris fin.


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