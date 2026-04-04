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Paul Pogba, victime de nombreuses blessures, devrait enfin faire son retour à Monaco après quatre mois d'absence
Un long chemin vers le rétablissement pour Pogba
L'ancien milieu de terrain de Manchester United et de la Juventus est écarté des terrains en raison d'un problème persistant au mollet. Cette blessure a considérablement limité son impact cette saison, puisqu'il n'a disputé que 30 minutes en Ligue 1 jusqu'à présent. Sa dernière apparition en match officiel avec le club remonte au 5 décembre, lors d'un déplacement à Brest. Mais les signes de son rétablissement sont devenus évidents le 26 mars, lorsqu'il a joué 25 minutes et a même trouvé le chemin des filets lors d'un match amical contre l'équipe U23 de Brentford.
- AFP
De retour dans le groupe pour le match contre Marseille
L'entraîneur Sébastien Pocognoli a confirmé que le joueur de 33 ans était désormais une option sérieuse pour le prochain match de Ligue 1 contre Marseille. S'exprimant à la veille de la rencontre, Pocognoli a donné des nouvelles encourageantes concernant la condition physique du Français. « Il est disponible », a expliqué le technicien belge. « Il reste encore trois séances, mais il s'entraîne sans interruption avec le groupe depuis le début de la trêve internationale. Compte tenu de l'évolution positive, il est possible qu'il fasse partie du groupe, oui. S'il n'est pas là, cela signifiera que nous avons décidé ensemble qu'il n'est pas encore tout à fait prêt pour disputer un match de championnat. Pour l'instant, il n'y a pas de contre-indications et tout se passe bien. La décision n'est pas encore prise. »
Pocognoli fait la sourde oreille
Des questions ont été soulevées concernant la décision des joueurs de passer leur temps libre en Espagne, mais Pocognoli s'est empressé de balayer toute inquiétude quant à leur professionnalisme. L'entraîneur monégasque s'est concentré exclusivement sur les résultats observés sur le terrain d'entraînement de La Turbie, plutôt que sur l'activité sur les réseaux sociaux ou les itinéraires de voyage. « Je ne ferai aucun commentaire sur le temps libre des joueurs », a déclaré Pocognoli. « C'est leur vie privée. Tout ce que je peux dire, c'est que cela a certainement été productif car ils se sont bien entraînés cette semaine. Tant qu'ils reviennent avec le bon état d'esprit et qu'ils sont performants à La Turbie, dans notre bulle, cela ne me pose aucun problème. »
- AFP
Conséquences sur la dernière ligne droite de la Ligue 1
Monaco occupe actuellement la sixième place du classement, à trois points de Marseille, qui occupe la dernière place qualificative pour la Ligue des champions. Le retour potentiel d'un joueur du calibre de Pogba pourrait être le catalyseur dont Monaco a besoin pour les dernières semaines de la saison. N'ayant disputé qu'une demi-heure en championnat, sa fraîcheur et son expérience seront des atouts essentiels pour Pocognoli. À trois séances d'entraînement du coup d'envoi dimanche soir, le staff médical continuera de surveiller la réaction de Pogba face à l'intensification des efforts.