Paul Pogba, victime de nombreuses blessures, devrait enfin faire son retour à Monaco après quatre mois d'absence

L'entraîneur Sébastien Pocognoli a confirmé que le joueur de 33 ans était désormais une option sérieuse pour le prochain match de Ligue 1 contre Marseille. S'exprimant à la veille de la rencontre, Pocognoli a donné des nouvelles encourageantes concernant la condition physique du Français. « Il est disponible », a expliqué le technicien belge. « Il reste encore trois séances, mais il s'entraîne sans interruption avec le groupe depuis le début de la trêve internationale. Compte tenu de l'évolution positive, il est possible qu'il fasse partie du groupe, oui. S'il n'est pas là, cela signifiera que nous avons décidé ensemble qu'il n'est pas encore tout à fait prêt pour disputer un match de championnat. Pour l'instant, il n'y a pas de contre-indications et tout se passe bien. La décision n'est pas encore prise. »