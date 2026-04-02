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« Pars à tes conditions… » : Gérard donne son avis sur le départ de Salah

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Une légende de Liverpool se souvient avoir vécu le même scénario que Salah

La légende de Liverpool, Steven Gerrard, a révélé ce qu'il avait dit à Mohamed Salah, la star des Reds, lors de son différend avec l'entraîneur Arne Slot en décembre dernier, tout en soulignant que le départ imminent de l'ailier égyptien était dans l'intérêt de tous.

Salah, âgé de 33 ans, a annoncé la semaine dernière qu'il quitterait Anfield à la fin de la saison, mettant ainsi un terme à neuf années exceptionnelles passées au sein du club.

Cette annonce est intervenue quatre mois après qu'il eut accusé Liverpool de l'avoir « laissé tomber » et « jeté sous le bus », affirmant qu'il n'avait plus de relation avec Slot.

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    Un départ qui convient à tout le monde

    Gerrard a donné son avis sur le départ de Salah de Merseyside et a révélé qu'il continuait à échanger des SMS avec le joueur égyptien.

    Dans des propos rapportés par le Daily Mail au sujet du départ de Salah, Gérard a déclaré : « Je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Je pense que le moment est bien choisi, à mon avis. » 

    Il a ajouté : « Il est clair qu’il était en désaccord avec l’entraîneur. Je ne sais pas à quel niveau, mais il a eu cette discussion dont je pense qu’il regrettera plus tard. »

    Il a poursuivi : « Mais cela m'a indiqué qu'il y avait un problème. Je pense également que, même avant cela, le club de Liverpool souhaitait offrir à Mohamed Salah un contrat d'un an seulement, au lieu de deux ans, mais compte tenu de sa saison exceptionnelle et de ses statistiques impressionnantes, ils lui ont accordé un contrat de deux ans. »

    La légende de Liverpool a poursuivi : « Pour moi, je n’ai considéré qu’une seule année à ce niveau. Nous avons tous joué pendant ces années, et je pense qu’il est dans l’intérêt de tous que cela se termine, mais aussi que cela se termine selon les conditions de Mohamed Salah. »

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    Pars à tes conditions

    Gérard a révélé ce qui s'était passé entre lui et Salah après cette célèbre interview, déclarant : « Je lui ai parlé de cette interview à l'époque, et je lui ai dit : "Ne refais pas ce que tu as fait et ne laisse pas planer le doute. Je lui en ai parlé directement."

    Il a précisé : « Il m'envoie des SMS de temps en temps, ou je lui envoie un SMS, et c'est mieux si je vais quelque part avec Leo. Juste pour que Leo (le fils de Gérard) puisse le voir. » 

    Il a ajouté : « Je ne suis pas proche de lui, mais cela m’a donné l’occasion de lui dire : “Tu es ici depuis huit ou neuf ans, tu es venu ici et tu as hérité de tout ça. Pars simplement selon tes propres conditions, de la bonne manière.”

    Salah, qui occupe la troisième place au classement des meilleurs buteurs de Liverpool avec 255 buts, a eu du mal à marquer avec sa régularité habituelle cette saison, n’ayant inscrit que cinq buts en 22 matches de Premier League jusqu’à présent.

    Cette baisse de forme a conduit Klopp à écarter l’ailier égyptien pendant la trêve hivernale, alors que Liverpool traversait une période difficile, ce qui a poussé Salah à s’en prendre à son entraîneur dans la zone mixte après le match nul 3-3 des Reds contre Leeds à Elland Road, juste avant Noël.

    Gerrard a poursuivi : « Salah est encore un peu affecté par cet incident. Il était remplaçant et entrait et sortait de l'équipe à ce moment-là. Il était contrarié. Mais j'ai trouvé dommage qu'il parte en janvier et qu'il quitte le club comme ça. »

    Il a ajouté : « Je comprends les deux points de vue. Maintenant que j’ai analysé la situation, je comprends les deux points de vue. »

  • Le même scénario

    L'ancien capitaine de Liverpool a expliqué en quoi il pouvait comprendre Salah, en évoquant le désaccord qui l'avait opposé à Brendan Rodgers à la fin de ses 17 années passées à Anfield.

    Il a ajouté : « J'ai vécu quelque chose de similaire avec Brendan. Mais quand j'y repense aujourd'hui, maintenant que je ne suis plus dans le milieu et que je suis moins émotionnel, on peut comprendre le point de vue de Brendan. »

    Il a poursuivi : « On n’est peut-être plus le même joueur à 34 ou 35 ans. Il n’est pas logique de jouer chaque minute de chaque match simplement parce qu’on est le capitaine de l’équipe, mais à ce moment-là, ce n’est pas facile quand on fait partie de l’équipe, qu’on s’apprête à affronter Manchester United par exemple, et qu’on est remplaçant. »

    Il a ajouté : « Vous regardez les joueurs qui jouent et vous pensez que vous êtes à leur niveau, voire meilleur qu’eux. C’est une situation difficile pour un joueur. J’ai vécu la même chose à Rangers avec Jermain Defoe, qui a été formidable avec moi et qui était le meilleur de l’équipe. »

    Il a ajouté : « Le meilleur professionnel avec lequel vous travaillerez, il voulait jouer davantage et disputer chaque minute de chaque match, car il se trouvait dans la même situation que moi sous les ordres de Brendan. »

    Il a conclu : « Mais en tant qu’entraîneur, vous devez faire ce qui est juste et ce qui est le mieux pour l’équipe. Si un joueur n’est pas à la hauteur, ne joue pas ou n’est pas capable de remplir le rôle que vous attendez de lui, vous devez, en tant qu’entraîneur, prendre des décisions importantes. »

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