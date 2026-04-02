Gérard a révélé ce qui s'était passé entre lui et Salah après cette célèbre interview, déclarant : « Je lui ai parlé de cette interview à l'époque, et je lui ai dit : "Ne refais pas ce que tu as fait et ne laisse pas planer le doute. Je lui en ai parlé directement."

Il a précisé : « Il m'envoie des SMS de temps en temps, ou je lui envoie un SMS, et c'est mieux si je vais quelque part avec Leo. Juste pour que Leo (le fils de Gérard) puisse le voir. »

Il a ajouté : « Je ne suis pas proche de lui, mais cela m’a donné l’occasion de lui dire : “Tu es ici depuis huit ou neuf ans, tu es venu ici et tu as hérité de tout ça. Pars simplement selon tes propres conditions, de la bonne manière.”

Salah, qui occupe la troisième place au classement des meilleurs buteurs de Liverpool avec 255 buts, a eu du mal à marquer avec sa régularité habituelle cette saison, n’ayant inscrit que cinq buts en 22 matches de Premier League jusqu’à présent.

Cette baisse de forme a conduit Klopp à écarter l’ailier égyptien pendant la trêve hivernale, alors que Liverpool traversait une période difficile, ce qui a poussé Salah à s’en prendre à son entraîneur dans la zone mixte après le match nul 3-3 des Reds contre Leeds à Elland Road, juste avant Noël.

Gerrard a poursuivi : « Salah est encore un peu affecté par cet incident. Il était remplaçant et entrait et sortait de l'équipe à ce moment-là. Il était contrarié. Mais j'ai trouvé dommage qu'il parte en janvier et qu'il quitte le club comme ça. »

Il a ajouté : « Je comprends les deux points de vue. Maintenant que j’ai analysé la situation, je comprends les deux points de vue. »