Où regarder Arsenal-Manchester City : chaîne de télévision, diffusion en direct, compositions

ARSENAL (4-2-3-1) : Raya ; Mosquera, Saliba, Magalhães, Hincapié ; Rice, Zubimendi ; Saka, Eze, Trossard ; Gyokeres. Entraîneur : Arteta.





MANCHESTER CITY (4-2-3-1) : Donnarumma ; Matheus Nunes, Ruben Dias, Khusanov, Ait Nouri ; Bernardo Silva, Rodri ; Foden, Cherki, Semenyo ; Haaland. Entraîneur : Guardiola.