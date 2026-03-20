Où regarder Arsenal-Manchester City : chaîne de télévision, diffusion en direct, compositions

Ce week-end, il n'y a pas que les championnats. En Angleterre, la finale de la Carabao Cup entre Arsenal et Manchester City est au programme ; elle se jouera dimanche 22 mars avec un coup d'envoi prévu à 17h30. Les Gunners viennent de se qualifier pour le prochain tour de la Ligue des champions après avoir éliminé le Bayer Leverkusen, tandis que l'équipe de Guardiola cherche à se rattraper après la double défaite européenne contre le Real Madrid qui a coûté aux Citizens leur élimination de la Ligue des champions.
(C)Getty Images
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ARSENAL - MANCHESTER CITY : CHAÎNE DE TÉLÉVISION ET DIFFUSION EN DIRECT
Match : Arsenal - Manchester City
Date : dimanche 22 mars 2026
Heure : 17h30
Diffusion en direct : -
Diffusion en streaming : chaîne YouTube Cronache di Spogliatoio
COMPOSITIONS PROBABLES ARSENAL-MANCHESTER CITY
ARSENAL (4-2-3-1) : Raya ; Mosquera, Saliba, Magalhães, Hincapié ; Rice, Zubimendi ; Saka, Eze, Trossard ; Gyokeres. Entraîneur : Arteta.
MANCHESTER CITY (4-2-3-1) : Donnarumma ; Matheus Nunes, Ruben Dias, Khusanov, Ait Nouri ; Bernardo Silva, Rodri ; Foden, Cherki, Semenyo ; Haaland. Entraîneur : Guardiola.
COMMENTATEUR ET VOIX OFF
Le commentaire du match Arsenal-Manchester City sera assuré par Marco Cattaneo, tandis que l'ancien milieu offensif Gaetano D'Agostino sera son co-commentateur.
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