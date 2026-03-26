Le printemps 2013 reste pour le Borussia Dortmund une succession de hauts et de bas. Dans le podcast de Calcio Berlin, Roman Weidenfeller revient sur cette période – entre une nuit magique en Ligue des champions et un transfert qui a tout changé.
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« On a tout cassé » : Weidenfeller dévoile les coulisses de cette nuit légendaire du BVB
Lors des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Málaga CF, le BVB a connu l’un de ses plus grands retours : après un match nul 0-0 à l’aller, Dortmund a renversé la situation lors du match retour grâce à un but de Felipe Santana à la dernière seconde, s’imposant 3-2. « Il y avait une ambiance magique ici, c’était incroyable », se souvient Weidenfeller. La fête qui a suivi est devenue légendaire : « On n’avait plus aucune chance de rentrer chez nous pour se changer. » On a donc continué directement en tenue d’entraînement. « On est donc entrés dans la boîte de nuit en tenue de sport du BVB. » Pourtant, Weidenfeller s’était juré de ne jamais faire ça. Mais après un miracle comme celui de Malaga, on peut bien faire une entorse à ses principes et aller en boîte en tenue de match.
Ensuite, l’équipe a surtout fait la fête entre elle, avec des amis, la famille et quelques ultras triés sur le volet. « Et puis on a mis le feu à la boîte jusqu’au petit matin. »
Mais peu de temps après, un coup dur est survenu. Le soir du 23 avril, on a appris que Mario Götze allait rejoindre le FC Bayern Munich grâce à une clause de départ de 37 millions d’euros. Le club a immédiatement confirmé le transfert. « Nous sommes bien sûr extrêmement déçus », a déclaré à l’époque le directeur général Hans-Joachim Watzke.
La nouvelle a frappé l’équipe en pleine préparation de la demi-finale contre le Real Madrid. « On n’arrivait pas vraiment à y croire », raconte Weidenfeller. « Mario n’arrivait pas non plus à nous regarder dans les yeux à ce moment-là. »
« On nous a coupé le courant » : les souvenirs de Weidenfeller sur le départ de Götze
Sur le plan sportif, le BVB a tout de même tenu ses promesses : Dortmund a remporté le match aller de manière sensationnelle sur le score de 4-1, tandis que le match retour s'est soldé par une défaite 0-2 – la qualification pour la finale était acquise. Pour Weidenfeller, le moment choisi pour cette annonce a tout de même eu des conséquences : « C'était bien sûr un peu comme si on avait tiré le rideau. » Götze, qui avait encore convaincu lors du match aller, s'est ensuite blessé et a manqué la finale. Dortmund s'y est incliné 1-2 face au Bayern.
Avec le recul, Weidenfeller en est convaincu : « J’ose affirmer que si Mario était resté avec nous pendant la saison, nous n’aurions peut-être pas nécessairement perdu la finale. » Il y voit également des répercussions à long terme : « Si nous avions continué à jouer avec Mario, je pense sincèrement que nous aurions donné du fil à retordre au Bayern pendant encore une ou deux années. »
Le conseiller Volker Struth a lui aussi confirmé plus tard l’ampleur du scandale. Il a déclaré avoir été « offensé comme personne d’autre au cours de ces 20 dernières années » par le directeur sportif Michael Zorc et a admis : « J’avais déjà un mauvais pressentiment lors du transfert de Mario au FC Bayern. »
BVB, calendrier : les prochains matchs du Borussia Dortmund
Date
Match
4 avril, 18 h 30
VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)
11 avril, 15h30
BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)
18 avril, 15h30
TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)