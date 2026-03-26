Lors des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Málaga CF, le BVB a connu l’un de ses plus grands retours : après un match nul 0-0 à l’aller, Dortmund a renversé la situation lors du match retour grâce à un but de Felipe Santana à la dernière seconde, s’imposant 3-2. « Il y avait une ambiance magique ici, c’était incroyable », se souvient Weidenfeller. La fête qui a suivi est devenue légendaire : « On n’avait plus aucune chance de rentrer chez nous pour se changer. » On a donc continué directement en tenue d’entraînement. « On est donc entrés dans la boîte de nuit en tenue de sport du BVB. » Pourtant, Weidenfeller s’était juré de ne jamais faire ça. Mais après un miracle comme celui de Malaga, on peut bien faire une entorse à ses principes et aller en boîte en tenue de match.

Ensuite, l’équipe a surtout fait la fête entre elle, avec des amis, la famille et quelques ultras triés sur le volet. « Et puis on a mis le feu à la boîte jusqu’au petit matin. »

Mais peu de temps après, un coup dur est survenu. Le soir du 23 avril, on a appris que Mario Götze allait rejoindre le FC Bayern Munich grâce à une clause de départ de 37 millions d’euros. Le club a immédiatement confirmé le transfert. « Nous sommes bien sûr extrêmement déçus », a déclaré à l’époque le directeur général Hans-Joachim Watzke.

La nouvelle a frappé l’équipe en pleine préparation de la demi-finale contre le Real Madrid. « On n’arrivait pas vraiment à y croire », raconte Weidenfeller. « Mario n’arrivait pas non plus à nous regarder dans les yeux à ce moment-là. »