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« On a tout cassé » : Weidenfeller dévoile les coulisses de cette nuit légendaire du BVB

Bundesliga
Borussia Dortmund
VfB Stuttgart vs Borussia Dortmund
Mario Götze
R. Weidenfeller

Au club, vêtu du maillot du BVB… puis, peu après, le choc Götze : Roman Weidenfeller se souvient de l'une des périodes les plus émouvantes de l'histoire du Borussia Dortmund.

Le printemps 2013 reste pour le Borussia Dortmund une succession de hauts et de bas. Dans le podcast de Calcio Berlin, Roman Weidenfeller revient sur cette période – entre une nuit magique en Ligue des champions et un transfert qui a tout changé.

  • Lors des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Málaga CF, le BVB a connu l’un de ses plus grands retours : après un match nul 0-0 à l’aller, Dortmund a renversé la situation lors du match retour grâce à un but de Felipe Santana à la dernière seconde, s’imposant 3-2. « Il y avait une ambiance magique ici, c’était incroyable », se souvient Weidenfeller. La fête qui a suivi est devenue légendaire : « On n’avait plus aucune chance de rentrer chez nous pour se changer. » On a donc continué directement en tenue d’entraînement. « On est donc entrés dans la boîte de nuit en tenue de sport du BVB. » Pourtant, Weidenfeller s’était juré de ne jamais faire ça. Mais après un miracle comme celui de Malaga, on peut bien faire une entorse à ses principes et aller en boîte en tenue de match.

    Ensuite, l’équipe a surtout fait la fête entre elle, avec des amis, la famille et quelques ultras triés sur le volet. « Et puis on a mis le feu à la boîte jusqu’au petit matin. »

    Mais peu de temps après, un coup dur est survenu. Le soir du 23 avril, on a appris que Mario Götze allait rejoindre le FC Bayern Munich grâce à une clause de départ de 37 millions d’euros. Le club a immédiatement confirmé le transfert. « Nous sommes bien sûr extrêmement déçus », a déclaré à l’époque le directeur général Hans-Joachim Watzke.

    La nouvelle a frappé l’équipe en pleine préparation de la demi-finale contre le Real Madrid. « On n’arrivait pas vraiment à y croire », raconte Weidenfeller. « Mario n’arrivait pas non plus à nous regarder dans les yeux à ce moment-là. »

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  • « On nous a coupé le courant » : les souvenirs de Weidenfeller sur le départ de Götze

    Sur le plan sportif, le BVB a tout de même tenu ses promesses : Dortmund a remporté le match aller de manière sensationnelle sur le score de 4-1, tandis que le match retour s'est soldé par une défaite 0-2 – la qualification pour la finale était acquise. Pour Weidenfeller, le moment choisi pour cette annonce a tout de même eu des conséquences : « C'était bien sûr un peu comme si on avait tiré le rideau. » Götze, qui avait encore convaincu lors du match aller, s'est ensuite blessé et a manqué la finale. Dortmund s'y est incliné 1-2 face au Bayern.

    Avec le recul, Weidenfeller en est convaincu : « J’ose affirmer que si Mario était resté avec nous pendant la saison, nous n’aurions peut-être pas nécessairement perdu la finale. » Il y voit également des répercussions à long terme : « Si nous avions continué à jouer avec Mario, je pense sincèrement que nous aurions donné du fil à retordre au Bayern pendant encore une ou deux années. »

    Le conseiller Volker Struth a lui aussi confirmé plus tard l’ampleur du scandale. Il a déclaré avoir été « offensé comme personne d’autre au cours de ces 20 dernières années » par le directeur sportif Michael Zorc et a admis : « J’avais déjà un mauvais pressentiment lors du transfert de Mario au FC Bayern. »

  • BVB, calendrier : les prochains matchs du Borussia Dortmund

    Date

    Match

    4 avril, 18 h 30

    VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)

    11 avril, 15h30

    BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)

    18 avril, 15h30

    TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)

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