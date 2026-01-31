L’Olympique de Marseille a quitté le Stade Jean-Bouin avec un goût amer, samedi. Devant le Paris FC, les Marseillais ont laissé filer une victoire qui semblait acquise, concédant un nul frustrant (2-2) dans les dernières minutes. Dans un climat déjà électrique autour de Roberto De Zerbi, ce nouveau contretemps a ravivé les critiques. Pourtant, au cœur de cette séquence délicate, une voix s’est élevée pour calmer les débats et rappeler l’essentiel. Celle de Timothy Weah, visage marqué mais discours assumé, déterminé à défendre son entraîneur et à maintenir le cap dans un club où la pression ne laisse aucun répit.
OM, Timothy Weah vole à la rescousse de De Zerbi après le PFC
- AFP
Timothy Weah se projette déjà sur la suite malgré la déception
Au sortir de la rencontre, Timothy Weah n’a pas caché sa déception en zone mixte. Lucide sur le scénario, le piston marseillais a livré une analyse sans détour : « C’est vrai que c’est dur. Je pense qu’on a bien joué sur la plus grande partie du match, on était forts, on avait plus le ballon. Et les dernières minutes… je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont réussi à marquer deux buts. Franchement, c’est dur à avaler ». Malgré ce coup dur, Timothy Weah a immédiatement affiché un état d’esprit combatif, refusant toute résignation : « Il faut continuer, tu ne peux pas baisser la tête. Dans les médias, ils sont tous énervés, les supporters ont le droit d’être énervés. Mais en tant que professionnels, on doit continuer, continuer à bosser et à jouer ».
- AFP
Timothy Weah prend la défense de Roberto De Zerbi
Interrogé ensuite sur la situation de Roberto De Zerbi, Timothy Weah a tenu à adresser un message fort, sans ambiguïté. L’Américain a rappelé le lien qui l’unit à son entraîneur et l’importance de la confiance accordée : « Si on est toujours derrière le coach ? Toujours. Il m’a ramené ici, il m’a donné beaucoup de confiance. C’est pour moi une des meilleures saisons que je joue. Aujourd’hui, il m’a ramené dans un club dans lequel je suis fier d’être et je veux continuer, essayer de pousser l’équipe. On va aller ensemble ». Dans un contexte médiatique pesant, Timothy Weah insiste sur la nécessité de rester soudés et positifs.
Poursuivant son propos, Timothy Weah a élargi le débat à la responsabilité collective, rappelant la réalité du projet en cours à l’OM : « Je sais que c’est dur, qu’il y a beaucoup de trucs négatifs dans les médias. Mais il faut que nous, on reste positifs, qu’on travaille sans lâcher. J’espère que les supporters verront ça sur le terrain ». Conscient des attentes marseillaises, il assume les difficultés : « Bien sûr, quand tu gagnes 2-0 et que tu sors avec 2-2, ou même après le match de Bruges, c’est dur. Mais c’est ça d’être à Marseille ! ». Avant de conclure avec détermination : « On ne peut pas tout mettre sur le coach, c’est nous qui sommes sur le terrain… Le futur… Ne vous inquiétez pas, ça va le faire ».