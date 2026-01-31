OM, Timothy Weah vole à la rescousse de De Zerbi après le PFC

Interrogé ensuite sur la situation de Roberto De Zerbi, Timothy Weah a tenu à adresser un message fort, sans ambiguïté. L’Américain a rappelé le lien qui l’unit à son entraîneur et l’importance de la confiance accordée : « Si on est toujours derrière le coach ? Toujours. Il m’a ramené ici, il m’a donné beaucoup de confiance. C’est pour moi une des meilleures saisons que je joue. Aujourd’hui, il m’a ramené dans un club dans lequel je suis fier d’être et je veux continuer, essayer de pousser l’équipe. On va aller ensemble ». Dans un contexte médiatique pesant, Timothy Weah insiste sur la nécessité de rester soudés et positifs.

Poursuivant son propos, Timothy Weah a élargi le débat à la responsabilité collective, rappelant la réalité du projet en cours à l’OM : « Je sais que c’est dur, qu’il y a beaucoup de trucs négatifs dans les médias. Mais il faut que nous, on reste positifs, qu’on travaille sans lâcher. J’espère que les supporters verront ça sur le terrain ». Conscient des attentes marseillaises, il assume les difficultés : « Bien sûr, quand tu gagnes 2-0 et que tu sors avec 2-2, ou même après le match de Bruges, c’est dur. Mais c’est ça d’être à Marseille ! ». Avant de conclure avec détermination : « On ne peut pas tout mettre sur le coach, c’est nous qui sommes sur le terrain… Le futur… Ne vous inquiétez pas, ça va le faire ».