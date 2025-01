OM - Strasbourg : Le gros coup de gueule des Marseillais contre l’arbitrage

L’arbitrage encore dans le viseur de l’OM ! Après un match houleux face à Strasbourg, joueurs et dirigeants marseillais expriment leur colère.

Dimanche soir, l’Olympique de Marseille a été tenu en échec par Strasbourg (1-1) lors de la 18e journée de Ligue 1. Mais au-delà du score, c’est une décision arbitrale qui a particulièrement fait réagir les Marseillais : un potentiel penalty non sifflé après un contact entre Guéla Doué et Jonathan Rowe dans la surface alsacienne. Pour les joueurs et dirigeants de l’OM, cette situation s’ajoute à une série de décisions défavorables subies depuis le début de la saison, suscitant un profond mécontentement.