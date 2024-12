Marseille vs Le Havre

Entraineur de l’OM, Roberto De Zerbi n’est pas satisfait du rendement d’Elye Wahi et de Neal Maupay.

L’Olympique de Marseille réalise une première partie de saison encourageante. Mais l’équipe de Roberto De Zerbi reste encore perfectible après 15 journées de Ligue 1 et un match de Coupe de France. Conscient qu’il devra en faire plus pour titiller le PSG, le technicien italien a récemment élevé la voix pour mettre la pression sur ses attaquants, Elye Wahi et Neal Maupay.