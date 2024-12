OM, l'appel du pied de Montpellier à Elye Wahi

Montpellier est décidé à offrir une seconde chance à Elye Wahi, en manque de temps de jeu à l’OM cette saison.

C’est un hiver mouvementé qui s’annonce dans la cité phocéenne. L’Olympique de Marseille, malgré ses douze recrues estivales, songe à recruter de nouveau lors du mercato hivernal. En parallèle, l’OM a déjà fait une liste des joueurs transférables en janvier 2025. S’il n’est pas sur cette liste, Elye Wahi pourrait rejoindre Montpellier afin d’engranger du temps de jeu.

Montpellier ouvre la porte à une arrivée d’Elye Wahi

Arrivé en provenance du RC Lens contre un chèque de 25 millions d’euros, Elye Wahi était appelé à être l’avant-centre titulaire de l’OM. Mais l’international espoirs français, auteur de 2 buts et 1 passe décisive en 12 apparitions, a perdu sa place au profit de Neal Maupay ces dernières semaines. Une situation qui pourrait le joueur à aller voir ailleurs lors du mercato hivernal. Récemment, les médias révélaient que l’Olympique de Marseille songeait à faire prêter Elye Wahi s’il n’arrivait pas à inverser la tendance en sa faveur cet hiver. Dans la foulée de ces révélations, un club s’est rapidement positionné pour accueillir l’attaquant de 21 ans.

18e de Ligue 1, Montpellier (9 pts) verrait d’un bon œil un retour d’Elye Wahi à la Mosson cet hiver. Mais le club héraultais ne peut pas s’offrir le joueur sans l’alignement de certaines conditions. « Si l’Olympique de Marseille prend en charge son salaire et nous le prête, et s’il veut passer six mois chez nous », a confié Laurent Nicollin, président de Montpellier, dans les colonnes de Midi Libre, ce vendredi. Une opération qui s’avère toutefois compliquée alors que Pablo Longoria a fermé la porte à un départ d’Elye Wahi cet hiver. « Pour nous, c’est hors de question (qu’il soit prêté). Et je prends l’initiative, même sans discuter avec la partie sportive pour cette réponse, parce que comme club, on croit beaucoup au potentiel d’Elye », a assuré le président de l’OM. Reste à savoir si Elye Wahi va chercher à s’imposer à Marseille ou s’il préfèrera aller prêter main forte à son club formateur dans la lutte pour le maintien.