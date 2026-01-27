Pronostic Club Bruges vs Marseille, qualification pour le gagnant

Match de qualification mercredi 28 janvier lors de la dernière journée de Ligue des Champions. Découvrez le pronostic Club Bruges vs Marseille.

Les meilleurs paris pour Club Bruges Marseille

Après une longue pause, la Ligue des Champions est de retour cette septième journée. Notre expert a analysé la rencontre de Paris et voici ses choix avec son prono Club Bruges Marseille :

Victoire de Marseille ⭐ à la cote de 2,37 sur Unibet, soit une probabilité de 42,1 % que Marseille gagne ce match décisif.

Mason Greenwood buteur ⭐ à la cote de 2,44 sur Unibet, soit une probabilité de 40,9 % de voir l’attaquant Olympien marquer.

Plus de 2,5 buts ⭐ à la cote de 1,48 sur Unibet, soit une probabilité de 67,5 % qu’au moins 3 buts soient inscrits pendant cette rencontre.

Notre pronostic Club Bruges vs Marseille est une victoire de Marseille 3 buts à 2.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

C’est une petite finale qui aura lieu ce mercredi 28 janvier avec la confrontation entre le Club Bruges et l’Olympique de Marseille. Les Belges ont 7 points et les Marseillais en ont 9. Le vainqueur s’assure une place pour le prochain tour avec seizième de finale de la Ligue des Champions. Une rencontre à enjeu pour Bruges qui dispose de moins d’expérience que son rival, mais qui est sur deux victoires de rang.

Pour Marseille et Roberto de Zerbi, cette rencontre est capitale pour la suite de la saison. Une victoire leur permettrait de passer au prochain tour et de continuer à jouer sur deux tableaux relevés avec la Ligue 1. Après la déroute contre Liverpool lors du dernier match en Europe, les Phocéens voudront prendre leur revanche et obtenir leur qualification pour la suite du tournoi.

Les effectifs probables pour Club Bruges Marseille

Composition attendue du Club Bruges : Mignolet - Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys - Stankovic, Vetlesen - Forbs, Vanaken, Diakhon - Vermant

Composition attendue de l’Olympique de Marseille : Rulli - Aguerd, Balerdi, Medina - Weah, Höjbjerg, Kondogbia, Murillo - Greenwood, Aubameyang, Traoré

La qualification pour l’Olympique de Marseille

Bien que Bruges progresse chaque saison, ils ne sont pas les grands favoris de ce match couperet. Troisième de leur championnat, ils n’ont pas marqué assez de points pendant leurs matchs européens pour espérer voir la suite de la compétition. Cette dernière chance s’annonce difficile face à Marseille, et avec la meilleure attaque de Belgique, ils pourraient bien créer une petite surprise.

Les coéquipiers du capitaine Balerdi ont été un peu ménagés lors du dernier match de championnat contre le leader lensois. Ils ont pourtant remporté le match 3 buts à 1, sans laisser de suspense. L’objectif étant ce match décisif contre le Club Bruges et une qualification pour les seizièmes de finale. Ils ont la qualité, le groupe et le talent nécessaire pour aller gagner en Belgique et continuer en Ligue des Champions.

Pronostic 1 Club Bruges vs Marseille : Victoire de Marseille - cote de 2,37 sur Unibet

Après le repos, un but pour Mason Greenwood

Avec l’arrivée du jeune prodige anglais Ethan Nwaneri, le meilleur buteur de Ligue 1, Mason Greenwood, a été laissé au repos le week-end dernier. Il a eu 30 minutes de jeu en fin de rencontre et a pu se préparer au mieux pour cette rencontre décisive. Grande star marseillaise, son talent n’est plus à prouver tant il a marqué de buts depuis son arrivée la saison dernière.

Il peut partager le front de l’attaque avec Gouiri, Aubameyang, Traroé ou Paixao, il reste la menace numéro une pour les Belges. Avec 21 réalisations la saison dernière en championnat, il a porté les Phocéens et continue de le faire avec 3 réalisations en Ligue des Champions. C’est la rencontre parfaite pour prouver aux yeux du monde sa valeur et continuer sa bonne saison.

Pronostic 2 Club Bruges vs Marseille : Mason Greenwood buteur - cote de 2,44 sur Unibet

Une rencontre ouverte pour la qualification

Un match décisif en Ligue des Champions qui va nous offrir du spectacle. C’est ce à quoi nous pouvons nous attendre ce mercredi 28 janvier en Belgique. Le Club Bruges dispose de la meilleure attaque de son championnat et a besoin des trois points pour espérer passer au prochain tour. Ils devront se ruer sur les buts de Geronimo Rulli pour rapidement prendre l’avantage et tenter le tout pour le tout.

En face, les Olympiens auront l’occasion de contre-attaquer et de mettre leur pressing en place pour marquer et faire la différence. La victoire leur assurerait une place en seizième, et le jeu proné par De Zerbi est offensif. De quoi nous offrir une rencontre offensive avec de nombreux buts inscrits par les attaquants de chaque équipe.

Pronostic 3 Club Bruges vs Marseille : Plus de 2,5 buts - cote de 1,48 sur Unibet

