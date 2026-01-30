OM, Jean-Michel Larqué accable Roberto De Zerbi

Pour Jean-Michel Larqué, le problème ne se limite pas aux résultats de Roberto De Zerbi. Le consultant RMC Sport s’est montré particulièrement ironique face aux explications de l’entraîneur de l’OM, notamment lorsqu’il a justifié son absence à l’entraînement du jeudi par l’analyse vidéo du Paris FC. "Son départ coûterait trop cher", estime Jean-Michel Larqué, avant d’attaquer frontalement : "Monsieur De Zerbi est tellement débordé qu’il ne peut pas faire les deux choses". Une sortie moqueuse qui illustre l’agacement croissant de Jean-Michel Larqué face à la gestion de Roberto De Zerbi.

L’ancien milieu de terrain est ensuite revenu longuement sur la campagne européenne de l’OM sous Roberto De Zerbi, avec une formule cinglante : "C’est un acteur de série B qui voudrait être James Bond mais qui n’en a pas les épaules". Jean-Michel Larqué détaille alors un parcours jugé indigent : "Il a commencé avec une défaite encourageante face au Real qui ne casse pas trois pattes et un canard depuis le début de la saison. Il a remporté trois victoires en neuf matchs. Au Sporting il s’est planté, contre l’Atalanta, il s’est planté ! Ça m’a rappelé 1993 et l’équipe de France qui devait prendre un point sur les deux derniers matchs (pour se qualifier pour le Mondial 94 face à Israël et la Bulgarie, ndlr), il en a pris zéro ! En guise de zéro, il en a pris trois contre Liverpool, il est allé à Bruges, il en a pris trois et il en marqué zéro !"