L’élimination sans éclat de l’Olympique de Marseille en Ligue des champions a laissé des traces profondes. Au centre des débats, Roberto De Zerbi, maintenu à son poste malgré une débâcle européenne, fait face à une vague de critiques. Parmi les voix les plus sévères, celle de Jean-Michel Larqué résonne avec force. Vendredi, sur RMC, l’ancien capitaine des Bleus a livré un réquisitoire sans concession contre l’entraîneur marseillais
OM, Jean-Michel Larqué accable Roberto De Zerbi
Roberto De Zerbi écarte l’idée d’un départ de l’OM
Le ciel s’est brutalement assombri mercredi, à Bruges, où l’OM dirigé par Roberto De Zerbi a été éliminé sur un lourd score de 3-0. Cette sortie prématurée de la Ligue des champions a accentué la pression autour du technicien italien. Pourtant, à la veille d’un déplacement sur la pelouse du Paris FC, Roberto De Zerbi a tenu à afficher sa détermination : "Je suis encore là". Une déclaration qui n’a pas convaincu Jean-Michel Larqué, sceptique sur la posture et la communication de l’entraîneur marseillais.
- AFP
Une communication qui agace profondément Jean-Michel Larqué
Pour Jean-Michel Larqué, le problème ne se limite pas aux résultats de Roberto De Zerbi. Le consultant RMC Sport s’est montré particulièrement ironique face aux explications de l’entraîneur de l’OM, notamment lorsqu’il a justifié son absence à l’entraînement du jeudi par l’analyse vidéo du Paris FC. "Son départ coûterait trop cher", estime Jean-Michel Larqué, avant d’attaquer frontalement : "Monsieur De Zerbi est tellement débordé qu’il ne peut pas faire les deux choses". Une sortie moqueuse qui illustre l’agacement croissant de Jean-Michel Larqué face à la gestion de Roberto De Zerbi.
L’ancien milieu de terrain est ensuite revenu longuement sur la campagne européenne de l’OM sous Roberto De Zerbi, avec une formule cinglante : "C’est un acteur de série B qui voudrait être James Bond mais qui n’en a pas les épaules". Jean-Michel Larqué détaille alors un parcours jugé indigent : "Il a commencé avec une défaite encourageante face au Real qui ne casse pas trois pattes et un canard depuis le début de la saison. Il a remporté trois victoires en neuf matchs. Au Sporting il s’est planté, contre l’Atalanta, il s’est planté ! Ça m’a rappelé 1993 et l’équipe de France qui devait prendre un point sur les deux derniers matchs (pour se qualifier pour le Mondial 94 face à Israël et la Bulgarie, ndlr), il en a pris zéro ! En guise de zéro, il en a pris trois contre Liverpool, il est allé à Bruges, il en a pris trois et il en marqué zéro !"
- Getty
Larqué s’inquiète pour l’avenir de l’OM sous De Zerbi
Au terme de son analyse, Jean-Michel Larqué ne cache pas son inquiétude face à la trajectoire actuelle de l’OM dirigé par Roberto De Zerbi. La lourde élimination à Bruges, ajoutée à une communication jugée maladroite et à des résultats européens décevants, nourrit un climat de défiance. "A la place des supporters de Marseille, je serais très inquiet.", conclut Jean-Michel Larqué, résumant le malaise qui entoure Roberto De Zerbi.
Si Roberto De Zerbi affirme être toujours en poste et déterminé à poursuivre sa mission, les propos de Jean-Michel Larqué traduisent une fracture grandissante entre une partie des observateurs et le projet marseillais actuel. Dans un contexte déjà tendu, cette sortie médiatique renforce la pression autour de l’entraîneur italien, désormais attendu au tournant.