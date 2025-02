OL - PSG : Luis Enrique prévient ses joueurs et dit ses vérités sur Paulo Fonseca

Avant d'affronter l'OL, Luis Enrique met en garde ses joueurs et aborde plusieurs sujets clés : Liverpool, Fonseca, Barcola, Doué, et plus encore.

Le Paris Saint-Germain se déplace ce dimanche soir au Groupama Stadium pour y affronter l’Olympique Lyonnais dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Avant cette rencontre, Luis Enrique s’est exprimé en conférence de presse, abordant différents sujets, de l’OL au tirage de la Ligue des champions, en passant par la polyvalence de ses joueurs et le retour en forme de certaines individualités. L’entraîneur espagnol n’a pas manqué de mettre en garde son équipe contre un adversaire en progrès et a également répondu à Paulo Fonseca, l’entraîneur du LOSC, qui lui a récemment adressé des éloges. L'article continue ci-dessous