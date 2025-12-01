OL-Nantes : le gros coup de gueule de Waldemar Kita sur l’arbitrage et la LFP

Au coup de sifflet final, Waldemar Kita n’avait rien avalé de travers : il avait attendu le moment de s’exprimer et il l’a fait avec véhémence. Ses mots sont clairs, directs, et sans ménagement.

« Là, il n'y a jamais carton rouge, on déséquilibre le match. L’arbitre a manqué de personnalité. Il faut aller voir la VAR mais la dernière décision doit appartenir à l’arbitre », a-t-il lancé, furieux.

En visant Abdelatif Kherradji, qui dirigeait la rencontre, le président nantais ne parlait pas uniquement du match du soir. Selon lui, certaines décisions répétées empoisonnent la compétition. Son irritation se lisait autant dans le ton que dans les exemples qu’il enchaînait.

Il insistait sur le fait que même des supporters ou observateurs lyonnais lui auraient donné raison : « Il y a des choses qu'on ne comprend pas et qu'on ne comprendra jamais. Ce n'est pas normal. Quand je discute avec des gens de Lyon, ils sont d'accord avec moi puisque ça leur arrive aussi ».