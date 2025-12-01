À Lyon, le FC Nantes s’est effondré au tableau d’affichage, mais la frustration du soir n’a pas porté uniquement sur le résultat. Waldemar Kita, rarement aussi remonté depuis plusieurs mois, a sauté sur la première occasion pour dénoncer ce qu’il estime être une accumulation d’erreurs arbitrales. Entre le carton rouge adressé à Junior Mwanga avant la pause, les décisions interprétées comme incohérentes et un but refusé en fin de rencontre, le président des Canaris n’a pas cherché à édulcorer son agacement. Son discours, enflammé et sans filtre, relance une fois de plus un débat qui secoue le football français depuis le début de saison.
OL-Nantes : le gros coup de gueule de Waldemar Kita sur l’arbitrage et la LFP
- AFP
Une soirée frustrante pour Nantes
Au Groupama Stadium, Nantes pensait repartir avec autre chose qu’un lourd revers (3-0). Le match basculait pourtant au cœur de la première période, dans un climat qui allait déborder bien au-delà du rectangle vert. Junior Mwanga, auteur d’un geste mal contrôlé sur Hans Hateboer, se retrouvait exclu après intervention de la VAR. Jusque-là, le score affichait encore 0-0 et les Nantais contenaient assez bien les offensives lyonnaises.
Cette expulsion changeait tout. En infériorité numérique, les coéquipiers de Nicolas Pallois perdaient pied au fil des minutes, tandis que l’OL prenait confiance et trouvait les brèches. Cette tournure mettait le feu aux poudres du côté nantais.
- AFP
Waldemar Kita s’emporte contre l’arbitrage
Au coup de sifflet final, Waldemar Kita n’avait rien avalé de travers : il avait attendu le moment de s’exprimer et il l’a fait avec véhémence. Ses mots sont clairs, directs, et sans ménagement.
« Là, il n'y a jamais carton rouge, on déséquilibre le match. L’arbitre a manqué de personnalité. Il faut aller voir la VAR mais la dernière décision doit appartenir à l’arbitre », a-t-il lancé, furieux.
En visant Abdelatif Kherradji, qui dirigeait la rencontre, le président nantais ne parlait pas uniquement du match du soir. Selon lui, certaines décisions répétées empoisonnent la compétition. Son irritation se lisait autant dans le ton que dans les exemples qu’il enchaînait.
Il insistait sur le fait que même des supporters ou observateurs lyonnais lui auraient donné raison : « Il y a des choses qu'on ne comprend pas et qu'on ne comprendra jamais. Ce n'est pas normal. Quand je discute avec des gens de Lyon, ils sont d'accord avec moi puisque ça leur arrive aussi ».
- AFP
Un malaise plus profond selon le président nantais
Kita ne s’est pas contenté de parler du match. Il a élargi sa tirade à un problème qu’il juge structurel dans le football français. Il a évoqué les moyens de la Ligue, la gestion de l’arbitrage, et un système qu’il considère figé.
« À un moment, il va falloir remettre certaines choses à zéro. Aujourd'hui, la Ligue n'est pas riche et on n'a rien changé par rapport à la masse salariale et aux forfaits qu'on donne à l'arbitrage. Les réunions ne servent à rien. Ça ne changera jamais. On nous démontre que c'est nous le problème et pas eux », a-t-il poursuivi.
Le ton employé montre bien que sa colère dépasse le simple cadre de la 14ᵉ journée. Le président décrit un sentiment d’usure, presque fataliste.
- AFP
Chidozie Awaziem évoque, lui aussi, une grande incompréhension
Dans le vestiaire, le défenseur Chidozie Awaziem partageait la déception du groupe. L’international nigérian n’a pas voulu en rajouter, mais ses propos restent révélateurs de l'état d’esprit nantais au sortir de cette rencontre.
« On est frustrés parce qu'on voulait gagner. Pour moi, certaines décisions arbitrales ne sont pas équitables. Je ne pense pas que ce soit vraiment un gros contact pour donner un carton rouge. On a aussi marqué un but, qui a été annulé. Je ne comprends toujours pas. Je ne pense pas que ce soit juste, avec ces deux opportunités. Il faut juste accepter cette défaite et repartir au travail », a indiqué le joueur.
Ses mots prolongent l’amertume d’un soir où le FC Nantes estimait avoir été coupé dans son élan.
- AFP
L’arbitrage français au centre des débats
Ce week-end de Ligue 1 a été chargé en polémiques autour de décisions arbitrales. L’exemple du carton jaune donné à Camara après son intervention sur Lucas Chevalier avait déjà suscité de la consternation. La frustration nantaise ne tombe donc pas dans un vide.
Pour Kita, cet ensemble d’incidents illustre un malaise qu’il considère persistant. Le président ne digère ni l’expulsion de Mwanga ni la façon dont l’arbitre a géré l’ensemble des situations litigieuses. Ce rouge a brisé l’équilibre d’une équipe qui résistait encore, et le but refusé en fin de match n’a fait qu’ajouter de la colère dans les rangs jaunes.