Qualifié en Ligue Europa, l’OL n’est toujours pas assuré de disputer la compétition la saison prochaine.

Le sacre du PSG en Coupe de France a offert sur le papier un ticket pour la Ligue Europa à l’OL. Mais dans les coulisses, un autre match bien plus délicat se joue. Le club rhodanien pourrait voir sa qualification pour la Ligue Europa remise en question. La raison ? Des incertitudes administratives et financières qui pourraient bouleverser tous les plans lyonnais. Le suspense reste entier, et la décision finale ne devrait pas tarder.