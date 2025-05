La FIFA vient d’infliger une lourde sanction à l’OL, englué dans une crise financière, cette saison.

Rien ne va plus pour l’Olympique Lyonnais. Déjà sous pression à l’approche de son rendez-vous capital avec la DNCG, le club lyonnais vient d’être frappé d’une décision radicale par la FIFA. Dans une période marquée par des incertitudes financières persistantes depuis l’arrivée de John Textor à sa tête, l’OL voit son avenir sportif et économique de plus en plus compromis. Une sanction inédite vient alourdir un climat déjà tendu.