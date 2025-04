Saint-Étienne vs Lyon

Trois mois après son départ de l’OL, Pierre Sage a fait une grande annonce sur son avenir, vendredi.

Discret depuis son départ de l’Olympique Lyonnais fin janvier, Pierre Sage a brisé le silence dans un entretien sans détours. L’ancien entraîneur des Gones, encore marqué par son passage au club, a partagé ses ambitions futures avec lucidité et détermination. Entre nostalgie lyonnaise, introspection personnelle et perspectives européennes, Pierre Sage livre un message fort et lance un appel au monde du football.