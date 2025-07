Arrivé à l’OL l’été dernier, Jordan Veretout est déjà sur le départ. L’international français se dirige vers une destination inattendue.

Un an seulement après son arrivée à Lyon, Jordan Veretout est sur le point de faire ses valises. Au cœur d’un été décisif sur le plan sportif et économique, l’Olympique Lyonnais s’apprête à enregistrer le départ du milieu de terrain tricolore. Une issue attendue, mais qui confirme la tendance du moment dans le club, entre incertitudes financières et mercato agité.