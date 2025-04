Un ancien entraîneur réclame des millions à John Textor après un licenciement controversé. Un contrat oublié ou une rupture assumée ?

Bruno Miguel Silva do Nascimento, plus connu sous le nom Bruno Lage, remercié par Botafogo en octobre 2023, n’a pas dit son dernier mot. Le technicien portugais vient de lancer une offensive judiciaire contre Eagle Football, structure dirigée par John Textor, propriétaire notamment de l’Olympique Lyonnais et de Crystal Palace. En jeu ? Une promesse non tenue et des millions de dollars à la clé.