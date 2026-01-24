Dans l’ombre de son cousin, Eddy Doué a dû trancher. Le PSG aussi. Une page se tourne discrètement à Paris. Alors que certains jeunes parisiens parviennent à s’installer sous les projecteurs, d’autres restent bloqués à l’étage inférieur. Eddy Doué fait partie de cette seconde catégorie. À six mois de la fin de son contrat, le milieu formé au club a vu son avenir se dessiner loin du Parc des Princes.
OFFICIEL - Le PSG se débarrasse de Doué !
Eddy Doué, une trajectoire freinée à Paris
Depuis plusieurs mois, Eddy Doué gravit les marches avec le groupe Espoirs du PSG, sans réussir à accrocher durablement l’équipe première. Le constat reste limpide. Malgré des prestations solides et une implication reconnue en interne, aucune ouverture concrète ne s’est présentée sous les ordres de Luis Enrique.
La comparaison s’impose d’elle-même. Désiré Doué, son cousin, a su saisir sa chance, jusqu’à devenir une option crédible dans la rotation parisienne. Eddy, lui, observe cette ascension à distance. Un contraste qui n’a échappé ni au joueur ni aux dirigeants.
Une réflexion accélérée par la fin de contrat
À l’approche de l’échéance contractuelle fixée en juin, la direction parisienne a préféré anticiper. Sans perspective immédiate chez les professionnels, le risque d’un départ libre devenait réel. Le PSG a donc ouvert la porte, tout en protégeant ses intérêts.
Les discussions ont abouti à une solution pragmatique. Plutôt que de retenir un joueur en attente, le club a validé un transfert, assorti d’un pourcentage à la revente. Un choix stratégique, loin du coup de tête.
L’Estrela Amadora comme nouveau départ
La destination désormais connue. Vendredi soir, Eddy Doué s’est officiellement engagé avec l’Estrela Amadora, club de première division portugaise. Un championnat réputé pour offrir du temps de jeu et une vraie exposition aux jeunes profils techniques.
À 20 ans, le milieu de terrain d’origine ivoirienne change d’environnement et de rythme. Ce départ marque une étape clé, avec la possibilité de s’exprimer au plus haut niveau chaque semaine. Une opportunité que le joueur attendait.
Un divorce sans fracas
Ce transfert ne ressemble ni à un échec ni à une rupture brutale. Le PSG et Eddy Doué ont simplement acté une réalité sportive. Paris poursuit sa ligne exigeante. Le joueur, lui, cherche un terrain pour grandir.
L’avenir dira si ce choix s’avère payant. Une chose reste sûre : à Lisbonne comme à Paris, chacun avance désormais sur sa propre route.