OFFICIEL - Le PSG se débarrasse de Doué !

Depuis plusieurs mois, Eddy Doué gravit les marches avec le groupe Espoirs du PSG, sans réussir à accrocher durablement l’équipe première. Le constat reste limpide. Malgré des prestations solides et une implication reconnue en interne, aucune ouverture concrète ne s’est présentée sous les ordres de Luis Enrique.

La comparaison s’impose d’elle-même. Désiré Doué, son cousin, a su saisir sa chance, jusqu’à devenir une option crédible dans la rotation parisienne. Eddy, lui, observe cette ascension à distance. Un contraste qui n’a échappé ni au joueur ni aux dirigeants.