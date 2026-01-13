Mercato, le PSG montre la porte à Doué

Depuis plusieurs mois, Eddy Doué évolue au sein du groupe Espoirs du PSG, sans parvenir à franchir un cap vers l’équipe première. Cousin de Désiré Doué, récemment installé comme un titulaire crédible sous les ordres de Luis Enrique, Eddy Doué observe de loin l’ascension fulgurante de son proche. Un contraste saisissant, qui alimente aujourd’hui les réflexions de la direction parisienne quant à l’avenir du jeune milieu de terrain, à six mois seulement de la fin de son contrat. Dans ce contexte, la piste menant à l’Estrela Amadora a progressivement pris forme.

Selon les informations de L’Équipe, le club portugais a manifesté un intérêt concret pour Eddy Doué. Des discussions seraient déjà en cours entre les différentes parties, preuve que le dossier a dépassé le simple stade de la prise d’informations. Le PSG, de son côté, ne fermerait pas la porte à un départ dès cet hiver. Les dirigeants parisiens estimeraient en effet que la situation contractuelle d’Eddy Doué plaide en faveur d’une sortie anticipée. À défaut d’une intégration rapide dans la rotation professionnelle, le club de la capitale préférerait éviter un départ libre à l’issue de la saison. L’Estrela Amadora, régulièrement cité dans ce dossier, offrirait ainsi au joueur l’opportunité de lancer véritablement sa carrière dans un championnat européen compétitif.