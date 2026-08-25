Nottingham Forest est actuellement en discussions avec Chelsea au sujet d’un transfert de Delap, le club cherchant à renforcer ses options offensives avant la date limite, selon le Daily Mail. Il est entendu que Forest propose dans un premier temps un prêt comprenant une option pour rendre le transfert définitif l’été prochain. L’entraîneur Oliver Glasner tient à ajouter davantage de puissance offensive à son effectif, surtout après la courte défaite 1-0 de son équipe face à Leeds United le week-end dernier, un résultat qui a mis en évidence le besoin d’être plus réaliste dans le dernier tiers.

Ce mouvement intervient à un moment où la carrière de Delap à Stamford Bridge a rencontré un obstacle important. Malgré son arrivée en provenance d’Ipswich Town avec une réputation grandissante après un passage réussi à Portman Road, l’attaquant a eu du mal à s’adapter au poids des attentes dans l’ouest de Londres. Son absence d’implication lors de la récente victoire en Premier League contre Fulham a été l’indication la plus claire jusqu’à présent que son passage au club touche à sa fin, alors que la direction de Chelsea se montre prête à écouter des offres pour le jeune attaquant, qui n’a inscrit qu’un seul but en championnat lors de sa première saison.