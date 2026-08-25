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Nottingham Forest en discussions avancées pour recruter Liam Delap, écarté à Chelsea, après son refus de Fulham
Forest en tête de la course pour Delap
Nottingham Forest est actuellement en discussions avec Chelsea au sujet d’un transfert de Delap, le club cherchant à renforcer ses options offensives avant la date limite, selon le Daily Mail. Il est entendu que Forest propose dans un premier temps un prêt comprenant une option pour rendre le transfert définitif l’été prochain. L’entraîneur Oliver Glasner tient à ajouter davantage de puissance offensive à son effectif, surtout après la courte défaite 1-0 de son équipe face à Leeds United le week-end dernier, un résultat qui a mis en évidence le besoin d’être plus réaliste dans le dernier tiers.
Ce mouvement intervient à un moment où la carrière de Delap à Stamford Bridge a rencontré un obstacle important. Malgré son arrivée en provenance d’Ipswich Town avec une réputation grandissante après un passage réussi à Portman Road, l’attaquant a eu du mal à s’adapter au poids des attentes dans l’ouest de Londres. Son absence d’implication lors de la récente victoire en Premier League contre Fulham a été l’indication la plus claire jusqu’à présent que son passage au club touche à sa fin, alors que la direction de Chelsea se montre prête à écouter des offres pour le jeune attaquant, qui n’a inscrit qu’un seul but en championnat lors de sa première saison.
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Abandonner le maillot numéro 9
La rétrogradation de Delap dans la hiérarchie a été encore davantage confirmée lorsque Joao Pedro lui a pris le numéro 9, porté par l’international anglais chez les jeunes, avant la nouvelle saison. Ce changement symbolique a reflété une évolution des préférences tactiques d’Alonso, Pedro étant récompensé pour une brillante première année tandis que Delap s’est vu attribuer le numéro 12. Avec Nicolas Jackson et la recrue estivale Marc Guiu actuellement devant lui, la voie vers l’équipe première sous les ordres du technicien espagnol semble de plus en plus étroite pour l’ancien joueur du centre de formation de Manchester City.
Si Forest est en pole, ce n’est pas le seul club à suivre la situation. De nombreux rivaux de Premier League ont manifesté leur intérêt pour l’attaquant tout au long du mercato estival. Ipswich étudiait apparemment un possible retour de son ancienne star, tandis qu’Everton reste également en embuscade. Everton envisagerait son propre prêt si les offres permanentes d’autres prétendants ne se concrétisent pas.
La campagne de recrutement estivale de Glasner
La poursuite de Delap s’inscrit dans une stratégie de recrutement plus large à City Ground, alors que Glasner tente de remodeler son effectif. Forest s’est déjà montré actif sur le marché, en s’attachant les services du défenseur Ousmane Diomande en provenance du Sporting CP dans le cadre d’un transfert de 36 M£. Le club a également utilisé efficacement le marché des joueurs libres, en recrutant le milieu de terrain Xaver Schlager et le gardien Steve Benda afin d’apporter davantage de profondeur à l’effectif. Ces arrivées ont été partiellement financées par l’énorme vente d’Elliot Anderson à Manchester City pour 116 M£, ce qui donne au club la flexibilité financière nécessaire pour viser des cibles comme Delap.
En plus de l’attaquant de Chelsea, Forest suivrait également de près l’ailier de Newcastle United Jacob Murphy. Comme dans le dossier Delap, Forest fait face à la concurrence d’Everton pour la signature de Murphy. Le club cherche clairement à faire venir des joueurs avec une expérience confirmée de la Premier League ou un fort potentiel, capables d’être immédiatement performants.
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Avenir incertain à Stamford Bridge
Malgré les cinq années restantes sur son contrat, Delap fait désormais partie des plusieurs attaquants que Chelsea est prêt à laisser partir afin d’alléger un effectif pléthorique. Le club a connu un énorme remaniement depuis la nomination d’Alonso, avec plusieurs numéros redistribués et des noms bien établis placés sur le marché des transferts. Delap lui-même serait disposé à attendre la bonne opportunité sur le plan national, préférant rester en Premier League plutôt que de chercher un départ à l’étranger. Si le club italien de Côme, dirigé par Cesc Fabregas, avait auparavant manifesté son intérêt pour attirer l’attaquant en Serie A, la préférence du joueur est de faire ses preuves en Angleterre.
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