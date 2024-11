Barça, nouvelle révélation surprenante pour Nico Williams

Une révélation inattendue est tombée pour Nico Williams au Barça, mardi.

Le Barça réalise une campagne exceptionnelle cette saison. Leader de Liga, le club catalan (33 pts) a même fait oublier son mercato discret cet été. Cependant, le Barça se projette déjà pour les prochaines fenêtres de transferts avec un nom qui était annoncé avec insistance lors du mercato estival : Nico Williams. Une révélation surprenante vient d’ailleurs de tomber pour l’international espagnol.

Le Barça suit toujours Nico Williams

Malgré sa situation financière délicate, le Barça voulait frapper un gros coup sur le marché des transferts cet été. Le club a alors identifié ses deux cibles prioritaires, dont Nico Williams et Dani Olmo, tous auteurs d’un grand Euro avec l’Espagne. Mais c’est seulement le dernier cité qui a rejoint la Catalogne après que le club a déboursé près de 60 millions d’euros pour l’arracher au RB Leipzig. Quant à Nico Williams, le dossier était plus compliqué avec la concurrence du PSG et le désir de l’Athletic Bilbao de conserver son ailier. C’est ce dernier qui a fini par avoir eu gain de cause puisque le champion d’Europe 2024 a décidé de poursuivre son aventure au Pays Basque aux côtés de son frère aîné, Iñaki Williams.

Un coup dur pour le Barça qui a vu sa nouvelle cible, Federico Chiesa, filer du côté de Liverpool. Cependant, malgré l’échec du dossier Nico Williams, Hansi Flick a fait du club, une équipe redoutable avec son trio offensif infernal composé de Raphinha, Robert Lewandowski et Lamine Yamal. Suffisant pour abandonner la piste Nico Williams ? Non, indique Sport ce mardi. Le média catalan révèle, en effet, que l’ailier de 21 ans est toujours une priorité pour le Barça qui prévoit de le signer l’été prochain. Reste à savoir si l’Athletic Bilbao sera plus enclin à laisser filer Nico Williams cette fois-ci alors que le contrat du joueur prend fin en 2027.