Selon la presse espagnole ce lundi, relayée par le site « Football España », Antonio Pintus restera préparateur physique du Real Madrid sous les ordres de José Mourinho. Le conseil d’administration a tranché : l’Italien conserve son poste malgré les préférences du nouvel entraîneur.

Selon ces mêmes sources, José Mourinho aurait souhaité nommer son propre préparateur physique, mais la direction madrilène a tranché en faveur du maintien de Bentos, une décision qui souligne l’importance de l’Italien au sein du club plutôt que la vision du nouvel entraîneur.

Selon ces mêmes sources, Bentos avait déjà repris ses fonctions après le limogeage de Xabi Alonso l’hiver dernier, et la direction a cette fois agi promptement, dès l’arrivée de Mourinho, pour le maintenir dans ses fonctions.

En revanche, la situation a été différente pour le poste d’entraîneur des gardiens : selon certaines informations, Mourinho aurait réussi à nommer la personne de son choix (Nuno Santos), tandis que l’entraîneur des gardiens Luis López continuera à travailler au Real Madrid à un autre poste, sans quitter le club.