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Mourinho cède aux souhaits de Pérez… Le Real conserve le « diable » de Zidane

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La rencontre s’est conclue par une décision arbitrale contraignante, mettant un terme à un duel hors-jeu.

Le Real Madrid a posé sa première empreinte administrative sur l'ère José Mourinho en ce qui concerne le choix du staff technique. Il s'agit du préparateur physique Antonio Bentos, une décision qui reflète l'ampleur de l'influence dont jouit l'Italien au sein du club.

Ce maintien n’était pas seulement un choix sportif ; il constituait un signal précoce rappelant que certaines décisions au sein du « Santiago Bernabéu » dépendent avant tout de la direction et du président Pérez, même à l’arrivée d’un entraîneur de l’envergure et de l’expérience de Mourinho, contraint de démarrer sa mission avec l’une des pièces maîtresses que la direction souhaitait conserver.

  • Mourinho cède aux souhaits de Pérez

    Selon la presse espagnole ce lundi, relayée par le site « Football España », Antonio Pintus restera préparateur physique du Real Madrid sous les ordres de José Mourinho. Le conseil d’administration a tranché : l’Italien conserve son poste malgré les préférences du nouvel entraîneur.

    Selon ces mêmes sources, José Mourinho aurait souhaité nommer son propre préparateur physique, mais la direction madrilène a tranché en faveur du maintien de Bentos, une décision qui souligne l’importance de l’Italien au sein du club plutôt que la vision du nouvel entraîneur.

    Selon ces mêmes sources, Bentos avait déjà repris ses fonctions après le limogeage de Xabi Alonso l’hiver dernier, et la direction a cette fois agi promptement, dès l’arrivée de Mourinho, pour le maintenir dans ses fonctions.

    En revanche, la situation a été différente pour le poste d’entraîneur des gardiens : selon certaines informations, Mourinho aurait réussi à nommer la personne de son choix (Nuno Santos), tandis que l’entraîneur des gardiens Luis López continuera à travailler au Real Madrid à un autre poste, sans quitter le club.

    Lire aussi : Un parcours épique qui motive l’Espagne avant son affrontement avec la France

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  • « Le diable adoré »… L’homme de Zidane que le Real ne veut pas perdre

    Le maintien de Bentos au Real Madrid n’était pas un choix ponctuel, mais le signe d’une conviction profonde au sein du club quant à la capacité de l’Italien à superviser la préparation physique de l’équipe.

    Ces derniers temps, Florentino Pérez lui a confié un rôle élargi, face aux inquiétudes grandissantes sur la condition physique du groupe et à la hausse des blessures, poussant le club à restructurer entièrement ce département, en parallèle du retour de Bentos et de l’arrivée de Niko Mihajić (directeur des services médicaux du Real Madrid).

    Bento porte le surnom de « Diable », un surnom que les joueurs du Real Madrid lui ont attribué à la fois en plaisantant et en l’admirant, en raison de ses entraînements et de ses célèbres tests physiques, devenus la marque de fabrique des périodes de préparation. Les joueurs sont en effet habitués à des séances exténuantes à Valdebebas, où ils portent des casques mesurant leurs performances physiques.

    En 2023, il racontait qu’un joueur lui avait lancé, mi-sérieux mi-rigolard : « Tu es le Diable ». Une boutade qui résume sa philosophie : pousser chaque footballeur au bout de ses forces pour le rendre prêt le jour J.

    Lire aussi : Première conférence de presse d’Alonso à Chelsea : qu’a-t-il dit sur les prérogatives de Mourinho et l’avenir de Fernandes ?

  • Un parcours qui lui a conféré une influence notable au sein du Real Madrid… Mais d’où vient exactement Bentos ?

    Bentos a rejoint le Real Madrid pour la première fois en 2016, à la demande expresse de Zinedine Zidane, Les deux hommes avaient déjà collaboré à la Juventus, où Zidane évoluait comme joueur. Dès son arrivée, Pintus s’intègre au sein d’un staff technique qui guide le club vers le doublé historique Liga-Ligue des champions en 2017, puis vers une nouvelle couronne européenne en 2018.

    Lors du premier départ de Zidane, il s’est également retiré, avant d’être rappelé en 2021 pour épauler Carlo Ancelotti et prendre part au sacre européen de 2022.

    Au total, il a contribué à cinq victoires en Ligue des champions : une avec la Juventus et quatre avec le Real Madrid.

    L’ancien attaquant Fernando Morientes avait d’ailleurs salué son travail en 2018, déclarant : « C’est une personne gentille et sympathique, mais extrêmement stricte. Il m’a aidé à passer de 83 à 79 kilos en trois semaines, et je n’ai jamais ressenti une telle passion dans ma vie que celle que j’ai éprouvée à ses côtés. »

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  • La philosophie de Bentos : « Je sais qu’ils me détestent »

    À la veille de la finale de la Ligue des champions 2022, Bentos résumait ainsi sa philosophie d’entraîneur : « C’est une méthode qui s’adapte à chaque équipe et à ses besoins. Je pousse les joueurs à donner le meilleur d’eux-mêmes, mais toujours dans le respect. Je sais qu’ils me détestent parfois. »

    Il a également révélé l’ampleur de la confiance dont il jouit au sein du club, ajoutant : « Chaque fois que Florentino me voit, il me demande si nous allons tout donner. »

    Entre une décision administrative imposant son maintien et un palmarès déjà riche, Antonio Bento entame donc un nouveau chapitre au Real Madrid, cette fois en tant qu’homme sur lequel la direction a misé, même au détriment de la volonté du nouvel entraîneur.

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