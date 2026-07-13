Le Real Madrid a posé sa première empreinte administrative sur l'ère José Mourinho en ce qui concerne le choix du staff technique. Il s'agit du préparateur physique Antonio Bentos, une décision qui reflète l'ampleur de l'influence dont jouit l'Italien au sein du club.
Ce maintien n’était pas seulement un choix sportif ; il constituait un signal précoce rappelant que certaines décisions au sein du « Santiago Bernabéu » dépendent avant tout de la direction et du président Pérez, même à l’arrivée d’un entraîneur de l’envergure et de l’expérience de Mourinho, contraint de démarrer sa mission avec l’une des pièces maîtresses que la direction souhaitait conserver.