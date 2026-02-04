Monaco : quels matchs manquera Ansu Fati, blessé ?

La soirée face à Rennes, conclue sur un score de 4-0, laisse des séquelles. Touché à un mollet et remplacé à la pause lors de Monaco-Rennes (4-0), Ansu Fati ne figure pas dans le groupe pour le déplacement à Strasbourg, ce jeudi, en huitièmes de finale de Coupe de France. Le staff médical privilégie la prudence et écarte toute précipitation dans un match à élimination directe.

L’indisponibilité du joueur prêté par le FC Barcelone pourrait s’étirer. Sa participation au derby de Nice, dimanche pour la 21e journée de Ligue 1, reste très incertaine. Même tendance pour la réception de Nantes (13 février) lors de la 22e journée. Un retour progressif s’envisage toutefois, avec quelques minutes possibles afin de relancer la dynamique sans brûler les étapes.