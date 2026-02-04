À Monaco, la large victoire contre le Stade Rennais n’a pas tout réglé. La blessure d’Ansu Fati force la formation monégasque à ajuster ses plans sportifs dans un moment clé de la saison.
Monaco : quels matchs manquera Ansu Fati, blessé ?
- AFP
Un forfait acté pour Strasbourg : le derby de Nice et Nantes dans le flou
La soirée face à Rennes, conclue sur un score de 4-0, laisse des séquelles. Touché à un mollet et remplacé à la pause lors de Monaco-Rennes (4-0), Ansu Fati ne figure pas dans le groupe pour le déplacement à Strasbourg, ce jeudi, en huitièmes de finale de Coupe de France. Le staff médical privilégie la prudence et écarte toute précipitation dans un match à élimination directe.
L’indisponibilité du joueur prêté par le FC Barcelone pourrait s’étirer. Sa participation au derby de Nice, dimanche pour la 21e journée de Ligue 1, reste très incertaine. Même tendance pour la réception de Nantes (13 février) lors de la 22e journée. Un retour progressif s’envisage toutefois, avec quelques minutes possibles afin de relancer la dynamique sans brûler les étapes.
- AFP
Objectif Ligue des champions ; un manque réel pour l’ASM
Le calendrier européen pèse lourd dans les choix. Ansu Fati devrait retrouver l’intégralité de ses moyens pour le barrage aller de Ligue des champions face au PSG, prévu le 17 février à 21 heures. Une date prioritaire pour l’ASM comme pour le joueur.
Sportivement, l’impact se fait sentir. Auteur de huit buts en seulement 757 minutes, Fati partage le statut de co-meilleur buteur monégasque cette saison. Folarin Balogun affiche le même total, mais l’attaquant américain a lui aussi quitté la pelouse sur blessure aux ischios contre les Bretons, accentuant les soucis offensifs à court terme.