Monaco, les révélations fracassantes sur Paul Pogba

Invité dans Rothen s’enflamme sur RMC, son frère Mathias Pogba a apporté des précisions sur l’état de Paul : « C’est de la frustration, pas que pour lui mais pour tout le monde dans la famille. Je lui avais dit qu’il ne pouvait pas revenir à 100 % tout de suite. On attendait mieux de son retour. La réalité l’a eu. Le corps n’était plus habitué à ce genre de rythme à haute intensité. On n’est pas des robots. Quand tu reviens, il faut faire petit à petit sinon il t’envoie des signaux. C’est exactement ce qui lui arrive ». Ces propos reflètent l’importance de la patience et de la prudence dans son processus de réintégration, au jour le jour.

Pour Paul Pogba, le mental devient aussi un facteur déterminant. Mathias insiste : « On est patient et endurant. Il va avoir cette patience pour revenir à son meilleur niveau. Il est en train de travailler. C’est plus mentalement que ça devient pénible. Tu as beaucoup d’attente. Tu es enthousiaste et tu reçois encore un couteau dans le dos. C’est rebondir encore, et encore. C’est un tout. Il y a l’envie de retrouver les terrains mais le corps dit de ne pas aller trop vite. Il faudra être patient. On a toujours été au jour le jour. » Ces mots mettent en lumière le combat quotidien de l’ancien joueur de Manchester United pour retrouver ses sensations.