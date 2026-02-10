Depuis son retour à l’AS Monaco, Paul Pogba peine à retrouver son rythme de compétition. Arrivé libre sur le Rocher fin juin après une suspension de 18 mois pour dopage, le milieu français de 32 ans a enchaîné plusieurs pépins physiques qui l’empêchent de réintégrer pleinement l’équipe. Entre cuisse, cheville et mollet, les blessures se sont enchainées, limitant sa participation aux rencontres de Ligue 1 et l’excluant même de la liste monégasque pour la Ligue des champions. La famille du champion du monde a récemment livré des précisions sur sa situation et ses difficultés à retrouver son meilleur niveau.
Monaco, les révélations fracassantes sur Paul Pogba
Des blessures récurrentes qui freinent le retour de Paul Pogba
Malgré ces contretemps, Paul Pogba conserve sa détermination et suit un programme de reprise progressive. Son passage à Monaco devait symboliser un nouveau départ, mais l’euphorie initiale s’est heurtée à la réalité physique de son corps. Après avoir disputé quelques bouts de match à Rennes, contre le PSG et à Brest, le joueur a été contraint de stopper sa progression pour ménager son mollet gauche, touché mi-décembre. Ces moments ont été particulièrement frustrants pour l’international français, conscient que chaque absence le retarde dans sa quête de régularité et de performance.
- AFP
Paul Pogba lâché par son corps
Invité dans Rothen s’enflamme sur RMC, son frère Mathias Pogba a apporté des précisions sur l’état de Paul : « C’est de la frustration, pas que pour lui mais pour tout le monde dans la famille. Je lui avais dit qu’il ne pouvait pas revenir à 100 % tout de suite. On attendait mieux de son retour. La réalité l’a eu. Le corps n’était plus habitué à ce genre de rythme à haute intensité. On n’est pas des robots. Quand tu reviens, il faut faire petit à petit sinon il t’envoie des signaux. C’est exactement ce qui lui arrive ». Ces propos reflètent l’importance de la patience et de la prudence dans son processus de réintégration, au jour le jour.
Pour Paul Pogba, le mental devient aussi un facteur déterminant. Mathias insiste : « On est patient et endurant. Il va avoir cette patience pour revenir à son meilleur niveau. Il est en train de travailler. C’est plus mentalement que ça devient pénible. Tu as beaucoup d’attente. Tu es enthousiaste et tu reçois encore un couteau dans le dos. C’est rebondir encore, et encore. C’est un tout. Il y a l’envie de retrouver les terrains mais le corps dit de ne pas aller trop vite. Il faudra être patient. On a toujours été au jour le jour. » Ces mots mettent en lumière le combat quotidien de l’ancien joueur de Manchester United pour retrouver ses sensations.
- AFP
La famille Pogna au chevet du champion du monde 2018
En attendant le retour sur le terrain, Paul Pogba peut compter sur le soutien de sa famille et sur l’expérience acquise tout au long de sa carrière. « On lui envoie des messages d’encouragement. Le reste c’est à lui de gérer. Il connaît le milieu depuis des années. On fait juste notre part, le reste, c’est lui », explique Mathias Pogba. Ce soutien moral est essentiel pour traverser cette période de doute et de blessures répétées.
Le contrat du champion du monde 2018 court jusqu’en 2027, laissant à Paul Pogba le temps nécessaire pour se reconstruire physiquement et mentalement. L’AS Monaco et ses encadrants privilégient un retour progressif afin d’éviter tout risque de rechute et de maximiser ses chances de retrouver un rôle majeur dans l’équipe. Les prochaines semaines seront déterminantes pour jauger sa capacité à tenir sur la durée et à retrouver son meilleur niveau, au service du club monégasque.