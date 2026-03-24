Dans les coulisses du mercato, certains dossiers prennent rapidement une ampleur inattendue. Sur le Rocher, un nom circule avec insistance et pourrait bien agiter tout l’été. Entre performances solides, progression fulgurante et convoitises grandissantes, Lamine Camara s’impose comme une cible prioritaire pour plusieurs cadors européens. De quoi placer l’AS Monaco face à un choix stratégique majeur à l’approche d’un mercato qui s’annonce explosif.
Monaco, la Premier League s'attaque à Lamine Camara
- AFP
Lamine Camara dans le viseur de Manchester United
Au cœur de cette agitation, Lamine Camara s’est affirmé comme une pièce maîtresse de l’entrejeu monégasque au fil de la saison 2025-2026. À seulement 22 ans, l’international sénégalais enchaîne les prestations abouties et s’impose comme un élément incontournable dans le dispositif de Sébastien Pocognoli. Sa capacité à récupérer, orienter et dynamiser le jeu fait de lui un profil particulièrement recherché sur le marché.
Cette montée en puissance n’est pas passée inaperçue, et Lamine Camara suscite désormais un intérêt concret en Premier League.Selon Team Talk, repris par Jeunes Footeux, Manchester United aurait fait du milieu sénégalais sa priorité pour renforcer son secteur médian dès l’ouverture du mercato estival. Le club anglais souhaiterait rapidement avancer sur ce dossier afin d’éviter une inflation de sa valeur, notamment à l’approche de la Coupe du monde 2026, où le joueur devrait occuper un rôle central avec le Sénégal.
Dans ce contexte, Lamine Camara représente également une opportunité financière majeure pour l’AS Monaco. Recruté en 2024 pour environ 15 millions d’euros en provenance du FC Metz, le joueur a vu sa cote grimper de manière significative. Le club de la Principauté pourrait désormais fixer un prix compris entre 40 et 50 millions d’euros, réalisant ainsi une plus-value considérable en seulement deux saisons.
- AFP
Newcastle vise aussi Lamine Camara
Mais Manchester United n’est pas seul sur les rangs, et Lamine Camara attire aussi l’attention de Newcastle. Le club anglais, désireux de renforcer son milieu de terrain, surveille de près l’évolution du dossier et pourrait entrer en concurrence directe avec les Red Devils. Sa puissance financière constitue un atout non négligeable dans cette bataille.
Face à cet intérêt croissant, Lamine Camara se retrouve au centre d’un véritable bras de fer à venir entre plusieurs clubs ambitieux. Entre la pression des prétendants, les enjeux sportifs et l’approche du Mondial 2026, ce dossier pourrait rapidement s’enflammer. Pour Monaco, la décision sera cruciale : céder face à une offre majeure ou conserver un élément clé pour poursuivre ses ambitions.