Monaco, la Premier League s'attaque à Lamine Camara

Au cœur de cette agitation, Lamine Camara s’est affirmé comme une pièce maîtresse de l’entrejeu monégasque au fil de la saison 2025-2026. À seulement 22 ans, l’international sénégalais enchaîne les prestations abouties et s’impose comme un élément incontournable dans le dispositif de Sébastien Pocognoli. Sa capacité à récupérer, orienter et dynamiser le jeu fait de lui un profil particulièrement recherché sur le marché.

Cette montée en puissance n’est pas passée inaperçue, et Lamine Camara suscite désormais un intérêt concret en Premier League.Selon Team Talk, repris par Jeunes Footeux, Manchester United aurait fait du milieu sénégalais sa priorité pour renforcer son secteur médian dès l’ouverture du mercato estival. Le club anglais souhaiterait rapidement avancer sur ce dossier afin d’éviter une inflation de sa valeur, notamment à l’approche de la Coupe du monde 2026, où le joueur devrait occuper un rôle central avec le Sénégal.

Dans ce contexte, Lamine Camara représente également une opportunité financière majeure pour l’AS Monaco. Recruté en 2024 pour environ 15 millions d’euros en provenance du FC Metz, le joueur a vu sa cote grimper de manière significative. Le club de la Principauté pourrait désormais fixer un prix compris entre 40 et 50 millions d’euros, réalisant ainsi une plus-value considérable en seulement deux saisons.