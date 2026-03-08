Le marché des transferts s’agite souvent autour des attaquants prolifiques ou des défenseurs incontournables. Mais parfois, ce sont les milieux de terrain les plus complets qui attirent discrètement l’attention des recruteurs des plus grands clubs européens. Sur le Rocher, Lamine Camara commence justement à susciter une curiosité de plus en plus insistante. À seulement 22 ans, ses performances régulières et son activité impressionnante au cœur du jeu font grimper sa cote à grande vitesse.
Monaco, Lamine Camara dans le viseur d'un cador de Premier League
- AFP
Liverpool fonce sur Lamine Camara
Depuis plusieurs semaines, Liverpool aurait placé Lamine Camara dans sa liste prioritaire afin de renforcer son entrejeu lors du prochain mercato. Selon les informations rapportées par Jeunes Footeux, le club anglais suivrait avec attention l’évolution du milieu sénégalais, dont les performances avec Monaco en Ligue 1 ne passent plus inaperçues. Sa capacité à répéter les efforts, son pressing constant et son volume de jeu correspondent particulièrement aux exigences du championnat anglais.
Les recruteurs de Liverpool apprécieraient notamment la polyvalence du joueur, capable d’apporter aussi bien dans la récupération que dans la relance. Sur le plan statistique, l’international sénégalais s’est imposé comme l’un des milieux les plus actifs du championnat français cette saison, multipliant les ballons récupérés et les interventions défensives. Un profil dynamique souvent associé à celui d’un milieu « box-to-box », très recherché dans les clubs pratiquant un football intense.
- AFP
Lamine Camara ne sera pas bradé par Monaco
Arrivé sur le Rocher en 2024 en provenance du FC Metz pour un transfert estimé autour de 15 millions d’euros bonus compris, Lamine Camara s’est rapidement imposé dans l’effectif monégasque. Ses performances régulières ont rapidement attiré l’attention des observateurs et de Liverpool, qui aurait commencé à suivre ses prestations avec beaucoup d’intérêt au fil des mois.
Du côté de l’AS Monaco, la situation est suivie avec attention, d’autant que Liverpool pourrait passer à l’action lors du prochain marché des transferts si les performances du joueur continuent sur cette lancée. Sous contrat sur le long terme, Lamine Camara représente aujourd’hui l’un des actifs sportifs et financiers les plus importants de l’effectif monégasque. Dans ce contexte, une offre importante de Liverpool pourrait placer la direction monégasque face à un choix stratégique.
Le club de la Principauté, réputé pour valoriser ses talents avant de les céder au bon moment, pourrait envisager un transfert en cas de proposition dépassant les 50 à 60 millions d’euros. Une chose semble déjà certaine : si le milieu sénégalais poursuit sur ce rythme et enchaîne les prestations de haut niveau, son nom devrait rester au cœur des discussions lors du prochain mercato estival.