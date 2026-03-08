Monaco, Lamine Camara dans le viseur d'un cador de Premier League

Arrivé sur le Rocher en 2024 en provenance du FC Metz pour un transfert estimé autour de 15 millions d’euros bonus compris, Lamine Camara s’est rapidement imposé dans l’effectif monégasque. Ses performances régulières ont rapidement attiré l’attention des observateurs et de Liverpool, qui aurait commencé à suivre ses prestations avec beaucoup d’intérêt au fil des mois.

Du côté de l’AS Monaco, la situation est suivie avec attention, d’autant que Liverpool pourrait passer à l’action lors du prochain marché des transferts si les performances du joueur continuent sur cette lancée. Sous contrat sur le long terme, Lamine Camara représente aujourd’hui l’un des actifs sportifs et financiers les plus importants de l’effectif monégasque. Dans ce contexte, une offre importante de Liverpool pourrait placer la direction monégasque face à un choix stratégique.

Le club de la Principauté, réputé pour valoriser ses talents avant de les céder au bon moment, pourrait envisager un transfert en cas de proposition dépassant les 50 à 60 millions d’euros. Une chose semble déjà certaine : si le milieu sénégalais poursuit sur ce rythme et enchaîne les prestations de haut niveau, son nom devrait rester au cœur des discussions lors du prochain mercato estival.