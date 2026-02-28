Mohamed Salah « de plus en plus susceptible » de quitter Liverpool si les clubs de la Ligue professionnelle saoudienne et de la MLS parviennent à remplir une condition importante pour son transfert

Salah était fortement pressenti pour quitter Anfield en janvier après une tirade explosive à la suite du match nul 3-3 de Liverpool contre Leeds en décembre, où il avait déclaré avoir été « jeté sous le bus » par le club.

« Je n'arrive pas à croire que je reste sur le banc pendant 90 minutes », avait déclaré Salah à l'époque. « C'est la troisième fois que je reste sur le banc, je pense que c'est la première fois dans ma carrière. Je suis très, très déçu. J'ai tant fait pour ce club au fil des ans, et surtout la saison dernière. Maintenant, je reste sur le banc et je ne sais pas pourquoi.

On dirait que le club m'a sacrifié. C'est ce que je ressens. Je pense qu'il est très clair que quelqu'un voulait que je sois tenu pour seul responsable. »

Salah s'est ensuite excusé auprès de ses coéquipiers pour son éclat et son départ en janvier n'a pas eu lieu, l'attaquant s'étant envolé pour la Coupe d'Afrique des nations avec l'Égypte. Les Pharaons ont été éliminés en demi-finale de la compétition par le Sénégal, futur vainqueur.