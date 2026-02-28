Getty Images Sport
Mohamed Salah « de plus en plus susceptible » de quitter Liverpool si les clubs de la Ligue professionnelle saoudienne et de la MLS parviennent à remplir une condition importante pour son transfert
Salah était pressenti pour quitter le club en janvier.
Salah était fortement pressenti pour quitter Anfield en janvier après une tirade explosive à la suite du match nul 3-3 de Liverpool contre Leeds en décembre, où il avait déclaré avoir été « jeté sous le bus » par le club.
« Je n'arrive pas à croire que je reste sur le banc pendant 90 minutes », avait déclaré Salah à l'époque. « C'est la troisième fois que je reste sur le banc, je pense que c'est la première fois dans ma carrière. Je suis très, très déçu. J'ai tant fait pour ce club au fil des ans, et surtout la saison dernière. Maintenant, je reste sur le banc et je ne sais pas pourquoi.
On dirait que le club m'a sacrifié. C'est ce que je ressens. Je pense qu'il est très clair que quelqu'un voulait que je sois tenu pour seul responsable. »
Salah s'est ensuite excusé auprès de ses coéquipiers pour son éclat et son départ en janvier n'a pas eu lieu, l'attaquant s'étant envolé pour la Coupe d'Afrique des nations avec l'Égypte. Les Pharaons ont été éliminés en demi-finale de la compétition par le Sénégal, futur vainqueur.
Salah « de plus en plus susceptible » de partir cet été
Salah a retrouvé les faveurs de l'entraîneur Arne Slot ces dernières semaines, puisqu'il a été titularisé lors des cinq derniers matches de championnat de Liverpool. Il a également joué un rôle déterminant dans la victoire 3-0 de son équipe contre Brighton en FA Cup, marquant un but et délivrant une passe décisive, permettant ainsi au champion en titre de Premier League de se qualifier facilement pour le tour suivant de la compétition.
Le joueur de 33 ans a été directement impliqué dans quatre buts lors de ses six dernières sorties, ce qui signifie qu'il a désormais marqué quatre buts et délivré six passes décisives supplémentaires dans l'élite anglaise cette saison. Cependant, Salah a du mal à égaler ses exploits de la saison dernière, où il avait marqué 29 fois en championnat et terminé la campagne avec 18 passes décisives à son actif.
Selon BBC Sport, son départ cet été est « de plus en plus probable », mais cela dépendra de la capacité du club à satisfaire ses exigences salariales élevées. La star des Reds serait le joueur le mieux payé du club, à égalité avec le capitaine Virgil van Dijk, qui a également signé un nouveau contrat avec Liverpool l'année dernière.
Salah suscite l'intérêt de plusieurs clubs de la Saudi Pro League, tandis qu'un transfert aux États-Unis est également envisageable, les équipes de la MLS suivant de près la situation du joueur. À l'inverse, des informations publiées la semaine dernière suggèrent que Salah serait prêt à honorer son contrat avec Liverpool si aucune offre satisfaisante pour le joueur et le club n'était faite.
Les Reds ont fait face à un tirage au sort difficile en Ligue des champions
Si Salah quitte Anfield cet été, il aura à cœur de repartir avec de nouvelles médailles de vainqueur autour du cou. Avec leur titre de Premier League en péril, les Reds devraient privilégier les compétitions à élimination directe afin de sauver une saison nationale compromise.
Les Reds se rendront deux fois à Wolverhampton la semaine prochaine, d'abord en Premier League pour la journée de milieu de semaine, puis en FA Cup pour leur match du cinquième tour. L'équipe de Slot affrontera également Galatasaray en huitièmes de finale de la Ligue des champions, ce qui donnera aux géants de Merseyside l'occasion de prendre leur revanche sur les géants turcs.
Galatasaray s'était imposé 1-0 contre Liverpool lors de leur rencontre en phase de groupes, grâce à un penalty de Victor Osimhen en première mi-temps qui avait suffi à faire la différence entre les deux équipes à Istanbul.
Malgré tout, Liverpool se retrouve dans la partie la plus difficile du tableau de la Ligue des champions. Le vainqueur de son match des huitièmes de finale contre Galatasaray affrontera le PSG ou Chelsea en quarts de finale de la compétition.
Liverpool cherche à renforcer ses chances de terminer parmi les quatre premiers
Salah devrait conserver sa place de titulaire samedi après-midi, lors du match à domicile de Liverpool contre West Ham. Slot a remporté trois victoires lors des quatre derniers matchs de championnat, après la victoire 1-0 obtenue in extremis le week-end dernier à Nottingham Forest.
Une victoire contre les Hammers permettrait à Liverpool de rejoindre son rival Manchester United au classement dans la course pour une place dans le top 4. United jouera dimanche prochain à Old Trafford contre Crystal Palace.
