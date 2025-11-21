Nico Gonzalez gfxGetty/GOAL
« Mini-Rodri » : Nico Gonzalez justifie enfin le surnom de Guardiola à Manchester City

Nico Gonzalez, recruté 50 millions de livres en février pour remplacer Rodri blessé à Manchester City, a connu un début difficile. Écarté lors de la fin de saison compliquée des Citizens, l'Espagnol s'est imposé depuis août comme le titulaire au poste de sentinelle. Il a démarré 9 des 12 derniers matches et brillé contre Liverpool. Guardiola le décrit comme « fondamental » et « extrêmement réceptif aux consignes ».

Après son arrivée en cours de saison à Manchester City, Nico Gonzalez a vécu une expérience étrange : salué comme le remplaçant idéal de Rodri durant sa première semaine à l'Etihad Stadium, puis ignoré par Pep Guardiola lors de la phase la plus importante de la campagne. Les craintes d'un flop coûteux se sont envolées, le milieu s'imposant comme le patron du renouveau de City dans la course au titre de Premier League face à Arsenal.

Le joueur, connu simplement sous le nom de Nico par ses coéquipiers bien qu'il partage ce prénom avec Nico O'Reilly dans l'effectif, semblait être une recrue de luxe à son arrivée de Porto pour 50 millions de livres le 3 février dernier. Fils de la légende du Deportivo La Corogne Fran et passé par l'académie du FC Barcelone, Gonzalez arrivait pour pallier l'absence de Rodri tandis que le Ballon d'Or poursuivait sa convalescence après une rupture des ligaments croisés.

Guardiola ne s'en est pas caché, qualifiant d'emblée sa nouvelle recrue de « Mini-Rodri » après d'excellents débuts en Premier League contre Newcastle. Il a dominé l'entrejeu et posé les bases pour que l'autre recrue de janvier, Omar Marmoush, brille dans un succès retentissant 4-0. Le parcours n'a pas été entièrement linéaire depuis, mais au cours des deux derniers mois, Gonzalez s'est mué en l'un des joueurs les plus importants de City avant d'affronter à nouveau les Magpies samedi.

    Une présence physique immédiate

    Bien qu'il ait grandi à La Masia et été élevé par l'un des footballeurs espagnols les plus techniques en la personne de son père, Guardiola a semblé valoriser avant tout les qualités physiques de Gonzalez lorsqu'il l'a observé de près pour la première fois.

    « La présence de Nico nous a beaucoup aidés, les duels. S'il y a 10 ballons, il en gagne sept », a déclaré l'entraîneur après les débuts impressionnants de l'Espagnol contre Newcastle à l'Etihad Stadium. « C'est comme un mini-Rodri. C'est un grand compliment. Il est loin de Rodri, qui est le meilleur, mais nous avons le sentiment qu'il nous aidera en fin de saison avec sa présence. »

    Guardiola a titularisé Gonzalez lors des cinq matches de championnat suivants, même si le joueur n'a pas confirmé sa prestation initiale contre Newcastle. Les Citizens ont perdu contre Liverpool et Nottingham Forest et se sont retrouvés en difficulté pour terminer dans le top 5 et se qualifier pour la Ligue des champions.

    Relégué au second plan

    Pourtant, en pleine bataille pour le maintien dans le top 5, Guardiola a préféré d'autres options. Gonzalez est resté sur le banc sans entrer lors du derby contre Manchester United en avril et lors du match décisif contre Aston Villa plus tard dans le mois, qui constituait un match à quitte ou double pour le top 5. Au final, il n'a démarré que 3 des 8 derniers matches de Premier League.

    Le milieu n'a joué que 37 minutes au total lors du parcours de City en finale de la FA Cup, obtenant une minute en demi-finale contre Forest et aucune lors de la défaite contre Crystal Palace à Wembley, malgré la blessure de Mateo Kovačić. La situation ne s'est pas améliorée lors du Mondial des clubs, où il n'est apparu que lors d'un des quatre matches de City avec le retour de Rodri.

    Le manque de temps de jeu a fait naître des rumeurs selon lesquelles le joueur envisageait d'écourter son séjour et de partir l'été. Toutefois, ces rumeurs seraient infondées, des sources assurent que Gonzalez n'avait aucune intention de partir. City a plutôt réduit la taille de son effectif en se séparant d'Ilkay Gündoğan, entre autres.

    Gonzalez a saisi sa chance au bon moment

    Gonzalez a démarré les deux premiers matches de la nouvelle saison avant de reprendre place sur le banc à Brighton au retour de Rodri après une nouvelle blessure. Mais le retour de Rodri, 29 ans, après son opération du genou a été perturbé par une série de petits problèmes physiques. Gonzalez a obtenu une nouvelle chance et l'a saisie.

    Il a démarré 9 des 12 derniers matches de City toutes compétitions confondues et a probablement été leur joueur le plus important des deux derniers mois, à l'exception évidente d'Erling Haaland.

    « Ce n'est pas toujours facile d'arriver dans un nouveau club et de jouer un style différent de ce qu'on a pu pratiquer par le passé », a déclaré Guardiola à propos de Gonzalez le mois dernier. « Mais nous sommes vraiment satisfaits de son comportement et je suis convaincu qu'il va continuer à progresser. »

    Gonzalez est loin d'être le premier joueur à avoir besoin d'une saison de transition pour s'adapter aux méthodes de Guardiola. Jack Grealish, Joško Gvardiol et même Rodri font partie des transferts coûteux qui ont pris leur temps pour s'adapter au jeu de City. Gonzalez semble toutefois avoir trouvé la clé en moins de 10 mois sous les ordres de l'entraîneur catalan.

    Devenu indispensable

    Alors que Gonzalez se trouvait derrière Kovačić, Gündoğan et occasionnellement Bernardo Silva et même Kevin De Bruyne au poste de sentinelle la saison dernière, il n'est désormais devancé que par Rodri, qui n'a plus été titulaire depuis le 5 octobre et n'a joué 60 minutes ou plus qu'à cinq reprises cette saison.

    « En ce moment, quand Rodri ne peut pas jouer, la première option est clairement Nico Gonzalez », a déclaré Guardiola avant le match de City contre Bournemouth plus tôt ce mois-ci. L'Espagnol a dominé cette rencontre, jouant un rôle important dans les deux buts d'Haaland en portant le ballon vers l'avant.

    Gonzalez a également impressionné lors de la victoire 2-0 de City contre Everton en octobre et en Coupe de la Ligue contre Swansea City. Il a su racheter une erreur qui avait offert le but adverse en permettant à City de renverser le score.

    « Maintenant, il est fondamental pour nous », a déclaré Guardiola après la victoire de City au Pays de Galles. « Il est si jeune, un type adorable. Je suis vraiment content parce que ces footballeurs extrêmement réceptifs aux consignes méritent le meilleur. »

    Un cadeau pour les entraîneurs

    Guardiola a décrit Gonzalez comme quelqu'un de « très réceptif » à de nombreuses reprises, et le patron de City a démontré ce qu'il voulait dire en septembre lors du match de troisième tour de la Coupe de la Ligue à Huddersfield Town. Il a fait signe au milieu de le rejoindre sur le bord de touche à plusieurs reprises lors de la victoire 2-0 et a de nouveau échangé avec lui sur le terrain au coup de sifflet final.

    « Nico est quelqu'un de très à l'écoute et veut progresser. Il me demande quoi faire dans différentes circonstances », a expliqué l'entraîneur. « Quand vous êtes sur le terrain, c'est mieux parce que vous êtes là et pouvez mieux expliquer. Nico est jeune et extrêmement réceptif. Quand les joueurs se montrent aussi réceptifs, c'est un cadeau pour tous les entraîneurs. »

    Gonzalez a également été remarquable lors de la victoire 3-0 contre Liverpool juste avant la trêve internationale. Il a permis à City de contrôler l'entrejeu tout en inscrivant le deuxième but grâce à une déviation de Virgil van Dijk. La prestation virtuose de Jeremy Doku a relégué l'Espagnol au second plan, mais cela ne le dérange sans doute pas. Son modèle ? Sergio Busquets. L'ancien sélectionneur espagnol Vicente del Bosque disait du joueur aujourd'hui à l'Inter Miami : « Vous regardez le match, vous ne voyez pas Busquets. Mais si vous regardez Busquets, vous verrez tout le match. » Nico tente désormais de reproduire cet impact.

    Plus seulement l'ombre de Rodri

    Lors d'une conférence de presse avant le match de City à Villarreal le mois dernier, Gonzalez a cité Busquets comme sa plus grande influence et a tenté de minimiser les comparaisons avec Rodri : « C'est un coéquipier. Il est important pour l'équipe, il nous fait bien jouer mais je ne vois aucune comparaison et je n'y prête pas attention. »

    Gonzalez a raison de tenter de se différencier de son coéquipier plus célèbre car, malgré ses qualités, il perdra toujours face à Rodri dans une comparaison directe. On ignore si Rodri retrouvera un jour son niveau d'avant sa triple rupture des ligaments du genou en septembre 2024, mais le silence croissant autour de son absence témoigne de la qualité de Gonzalez. Son absence se fait moins sentir.

    La longue absence du Ballon d'Or a pesé sur l'équipe lors de leur passage à vide spectaculaire l'an dernier à la même époque, mais son absence se fait à peine sentir désormais. Et c'est grâce à l'influence de Gonzalez.

