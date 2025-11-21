« Mini-Rodri » : Nico Gonzalez justifie enfin le surnom de Guardiola à Manchester City

Après son arrivée en cours de saison à Manchester City, Nico Gonzalez a vécu une expérience étrange : salué comme le remplaçant idéal de Rodri durant sa première semaine à l'Etihad Stadium, puis ignoré par Pep Guardiola lors de la phase la plus importante de la campagne. Les craintes d'un flop coûteux se sont envolées, le milieu s'imposant comme le patron du renouveau de City dans la course au titre de Premier League face à Arsenal.

Le joueur, connu simplement sous le nom de Nico par ses coéquipiers bien qu'il partage ce prénom avec Nico O'Reilly dans l'effectif, semblait être une recrue de luxe à son arrivée de Porto pour 50 millions de livres le 3 février dernier. Fils de la légende du Deportivo La Corogne Fran et passé par l'académie du FC Barcelone, Gonzalez arrivait pour pallier l'absence de Rodri tandis que le Ballon d'Or poursuivait sa convalescence après une rupture des ligaments croisés.

Guardiola ne s'en est pas caché, qualifiant d'emblée sa nouvelle recrue de « Mini-Rodri » après d'excellents débuts en Premier League contre Newcastle. Il a dominé l'entrejeu et posé les bases pour que l'autre recrue de janvier, Omar Marmoush, brille dans un succès retentissant 4-0. Le parcours n'a pas été entièrement linéaire depuis, mais au cours des deux derniers mois, Gonzalez s'est mué en l'un des joueurs les plus importants de City avant d'affronter à nouveau les Magpies samedi.