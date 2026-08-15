L’aventure de Christopher Nkunku au Milan a de fait pris fin après seulement un an. L’attaquant né en 1997, arrivé à Milan en provenance de Chelsea à l’été 2025, a été placé par Ruben Amorim parmi les joueurs ne faisant pas partie de son projet et, donc, écarté du groupe et sur le marché.

Aujourd’hui, il ne fait pas partie des joueurs convoqués pour le match amical que Milan dispute en Pologne contre Manchester United et dans la journée de vendredi, il a quitté Milanello pour des raisons personnelles. Le marché s’active désormais autour de lui et, en plus des rumeurs l’annonçant dans le viseur de Roma et de Manchester United, deux autres clubs se sont manifestés ces dernières heures.



