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Emanuele Tramacere

Traduit par

Milan : Leipzig et le Borussia Dortmund aussi sur Nkunku, le prix demandé pour le vendre

Milan AC
C. Nkunku
Roma
RB Leipzig
Borussia Dortmund
Manchester United

L’attaquant français fait partie des joueurs écartés par Amorim et cherche une nouvelle équipe.

L’aventure de Christopher Nkunku au Milan a de fait pris fin après seulement un an. L’attaquant né en 1997, arrivé à Milan en provenance de Chelsea à l’été 2025, a été placé par Ruben Amorim parmi les joueurs ne faisant pas partie de son projet et, donc, écarté du groupe et sur le marché.

Aujourd’hui, il ne fait pas partie des joueurs convoqués pour le match amical que Milan dispute en Pologne contre Manchester United et dans la journée de vendredi, il a quitté Milanello pour des raisons personnelles. Le marché s’active désormais autour de lui et, en plus des rumeurs l’annonçant dans le viseur de Roma et de Manchester United, deux autres clubs se sont manifestés ces dernières heures.


  • Leipzig et Dortmund sont là

    Selon les informations de Matteo Moretto, deux grands clubs allemands, Leipzig et le Borussia Dortmund (aujourd’hui engagé en match amical contre la Roma au Westfalenstadion), ont également des vues sur Nkunku.

    Pour l’équipe du groupe Red Bull, il s’agirait en outre d’un retour retentissant, là où Nkunku a de fait explosé avec la meilleure saison de sa carrière, lors de l’exercice 2022/2023, avant de rejoindre Chelsea.

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  • Combien demande l’AC Milan

    L’AC Milan a investi 37 millions d’euros, plus 5 millions d’euros de bonus (qui n’ont pas été atteints), pour faire venir Nkunku à Milan au cours de l’été dernier. Pour ne pas enregistrer de moins-value, il faudra donc un transfert définitif à hauteur de 30 millions d’euros (des chiffres actuellement hors marché) ou bien un prêt payant avec option/obligation d’achat d’au moins 22,6 millions d’euros. Difficile, pas impossible. L’AC Milan espère : parmi les joueurs écartés par Amorim, le Français est assurément celui qui a aujourd’hui le plus de marché.

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