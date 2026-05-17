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Michael Carrick entend exploiter la « fierté » de ses joueurs pour booster Manchester United avant d’affronter Nottingham Forest
Sur le terrain, certains groupes savent transformer l’ego individuel en une arme collective redoutable.
L’entraîneur par intérim de Manchester United a partagé sa philosophie de management, affirmant que l’ego des joueurs est une nécessité plutôt qu’un obstacle. Alors que les Red Devils se préparent à recevoir Nottingham Forest, Carrick estime que la clé pour ramener le club au sommet du football européen réside dans la façon de gérer ces personnalités.
Interrogé sur la dynamique du vestiaire, le technicien de 44 ans a confié : « L’ego est une chose curieuse, car je pense que pour performer au plus haut niveau, il faut avoir une certaine dose d’ego. C’est nécessaire et cela peut être utilisé de toutes sortes de façons différentes, donc je pense que la manière dont on l’utilise est vraiment la clé. Et je pense que cela fait partie de moi : apprendre, être ici et voir d’autres joueurs, meilleurs que moi, gérer cela et se sacrifier pour l’équipe. Je pense qu’il est important de mettre son ego au service de l’équipe, et qu’il faut avoir une certaine dose d’ego pour se battre et s’investir. »
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Carrick devrait obtenir un poste permanent
L’approche de l’ancien milieu de terrain a immédiatement porté ses fruits, transformant une saison mal embarquée sous les ordres de Ruben Amorim en une campagne qui devrait se conclure dans le top 4. Son succès a attiré l’attention de la direction ; selon plusieurs sources, United serait sur le point de l’engager définitivement après avoir trouvé un accord de principe sur un contrat pluriannuel.
Expliquant plus en détail sa vision, Carrick a ajouté : « Il ne s'agit pas nécessairement d'un ego au sens où ce serait une affaire individuelle ou quelque chose de négatif. Je pense qu'il s'agit essentiellement d'une fierté envers soi-même et envers ce vers quoi on tend. Je pense que nous avons tous notre ego, chacun à sa manière. Il est clair que l’esprit, la connexion et la camaraderie qui nous unissent peuvent canaliser nos egos au service du club, et nous devons exploiter cette force. »
Les adieux de Casemiro et la menace Anderson
La rencontre de dimanche contre Nottingham Forest marquera un adieu émouvant pour Casemiro, attendu partant d’Old Trafford cet été. Mais les regards convergeront aussi vers le milieu de terrain adverse : Manchester United sera face à face avec sa principale cible de transfert, Elliot Anderson. Les Red Devils suivent de longue date l’international anglais, toutefois le montant record de 120 millions de livres (160 millions de dollars) réclamé par Nottingham Forest complique les négociations.
Carrick, qui comme Anderson est issu du Wallsend Boys Club, n’a pas tarit d’éloges sur le jeune joueur. « Il a bien joué », a déclaré le manager de United. « Je pense qu’il est un élément clé de leur équipe. Il apporte beaucoup et ils possèdent un groupe vraiment talentueux et dangereux. Ils ont réalisé une bonne saison en atteignant les demi-finales de la Ligue Europa, où ils ont échoué de peu. Mais, oui, on voit clairement qu’il est un élément important de leur équipe. »
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Construire l’avenir
La rencontre face à Forest clôture la dernière sortie à domicile d’une saison condensée, mais Carrick pense déjà à une vaste refonte estivale. La politique de recrutement se veut financièrement viable : la direction entend équilibrer les comptes par des ventes avant d’envisager de nouvelles recrues de premier plan. Objectif : offrir à l’entraîneur les moyens de consolider la renaissance entamée durant son intérim.
Le groupe, dont le moral reste au beau fixe, entend bien consolider sa troisième place. Fort des liens qu’il a tissés, Carrick est convaincu que sa vision tactique et sa gestion des hommes peuvent enfin permettre au club de combler durablement l’écart avec l’élite de la Premier League.