Michael Carrick entend exploiter la « fierté » de ses joueurs pour booster Manchester United avant d’affronter Nottingham Forest

L’entraîneur par intérim de Manchester United a partagé sa philosophie de management, affirmant que l’ego des joueurs est une nécessité plutôt qu’un obstacle. Alors que les Red Devils se préparent à recevoir Nottingham Forest, Carrick estime que la clé pour ramener le club au sommet du football européen réside dans la façon de gérer ces personnalités.

Interrogé sur la dynamique du vestiaire, le technicien de 44 ans a confié : « L’ego est une chose curieuse, car je pense que pour performer au plus haut niveau, il faut avoir une certaine dose d’ego. C’est nécessaire et cela peut être utilisé de toutes sortes de façons différentes, donc je pense que la manière dont on l’utilise est vraiment la clé. Et je pense que cela fait partie de moi : apprendre, être ici et voir d’autres joueurs, meilleurs que moi, gérer cela et se sacrifier pour l’équipe. Je pense qu’il est important de mettre son ego au service de l’équipe, et qu’il faut avoir une certaine dose d’ego pour se battre et s’investir. »