Messi face aux critiques : Des comparaisons qui font débat en Argentine

Malgré un palmarès étincelant, Lionel Messi suscite encore des critiques étonnantes, relançant la comparaison avec d'autres légendes du football.

Lionel Messi, surnommé la "Pulga", a marqué l'histoire du football d'une empreinte indélébile. À 37 ans, le champion du monde 2022 et double vainqueur de la Copa America a empilé trophées et records, écrivant des pages mémorables avec le FC Barcelone et l’équipe d’Argentine. Désormais joueur de l’Inter Miami en Major League Soccer (MLS), où il vient de décrocher le titre de joueur de l’année, Messi semble insensible aux débats sur sa carrière. Pourtant, certains anciens joueurs argentins ne partagent pas l’admiration universelle pour ce prodige. Une voix dissidente a récemment exposé des critiques acerbes à son sujet, relançant les discussions éternelles autour des légendes du ballon rond.