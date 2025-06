Messi et le PSG : chronique d'un mariage raté et d'un divorce nécessaire

Paris Saint-Germain vs Inter Miami CF

Le plus grand joueur de l'histoire n'a jamais été heureux au Parc des Princes. En retour, les supporters ne l'ont jamais vraiment adopté.

Mardi dernier, Lionel Messi a fêté ses 38 ans. Le compte X du Paris Saint-Germain lui a souhaité un joyeux anniversaire, avant d'ajouter avec une pointe d'espièglerie : « On se voit dimanche ».

Une attention qui n'a pas franchement plu à certains supporters, tant les souvenirs de son passage au Parc des Princes sont loin d'être impérissables. Et pour être tout à fait honnête, l'Argentin ne garde pas non plus un grand souvenir de son aventure parisienne. Il l'a d'ailleurs rendu douloureusement clair ces deux dernières années.

Dans ce contexte, le choc de ce week-end en Coupe du Monde des Clubs entre le PSG et l'Inter Miami de Messi est présenté par beaucoup comme le match des règlements de comptes.

Pourtant, comme l'illustre ce message courtois et plutôt léger sur les réseaux sociaux, la situation ressemble davantage aux retrouvailles cordiales entre deux ex-partenaires qui ont fini par comprendre qu'ils n'auraient jamais dû se mettre ensemble, et qui sont aujourd'hui bien mieux l'un sans l'autre.