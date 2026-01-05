Mercato : une recrue stratégique débarque secrètement au Real Madrid

Niko Mihic retrouve le Real Madrid dans un rôle central : superviseur médical. Déjà responsable des services médicaux entre 2017 et 2023, il supervisera désormais tous les médecins de terrain, sous la direction de Felipe Segura. Son retour officiel a été confirmé par Marca, confirmant une volonté claire du club de renforcer la prévention des blessures et d’optimiser la santé des joueurs, dont un Kylian Mbappé actuellement à l’infirmerie.

Le médecin croate a déjà collaboré avec le Real en tant que conseiller tout en menant des activités académiques et privées. Son retour marque une nouvelle étape pour le club, qui a souffert ces dernières saisons de blessures récurrentes, notamment des ruptures des ligaments croisés. Mihic partagera ses méthodes et conseils pratiques pour faciliter les soins, comme lorsqu’il explique que pour un accès veineux optimal : « il faut aller au niveau des mains et des poignets ».