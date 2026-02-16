Mercato, une pépite du Real Madrid enflamme le marché des transferts

Consciente de la montée en puissance de son espoir, la direction madrilène a pris les devants ces derniers mois afin de sécuriser son avenir. Víctor Valdepeñas a ainsi récemment prolongé son contrat avec une revalorisation salariale significative et une clause libératoire fixée à un niveau élevé (50 millions d’euros), signe de la confiance accordée par le club à son potentiel. Cette décision vise clairement à dissuader les prétendants de tenter une offensive rapide lors des prochains mercatos.

Malgré ces précautions, la situation de Víctor Valdepeñas devrait rester étroitement surveillée dans les mois à venir. Les clubs intéressés pourraient continuer à suivre ses performances avec l’équipe réserve et en compétitions de jeunes, en attendant une éventuelle ouverture du dossier. Pour le Real Madrid, l’enjeu sera de gérer au mieux la progression sportive du joueur tout en résistant aux pressions du marché.