Révolution au Real Madrid : 5 recrues vont débarquer

Selon Sport, jusqu'à six nouveaux joueurs pourraient rejoindre l'équipe d'Arbeloa. Le premier serait Endrick Felipe, qui fera son retour en fin de mercato à l'issue de son prêt à Lyon. La première recrue officielle devrait être Nico Paz, que le Real Madrid pourrait s'offrir pour seulement 9 millions d'euros.

Outre Paz, le Real Madrid souhaite s'attacher les services d'un autre milieu de terrain. Pour l'instant, Kees Smit est leur cible privilégiée, mais l'intérêt manifesté par des clubs de Premier League pour le joueur de l'AZ Alkmaar rend la conclusion de l'affaire loin d'être acquise.

Trois recrues en défense sont à l'étude par les dirigeants du club.

Les trois dernières recrues concerneraient la défense. David Alaba sera remplacé à la fin de la saison, date à laquelle son contrat arrive à échéance. Le Real Madrid ferait de même avec Antonio Rüdiger si son contrat actuel n'est pas renouvelé. Jacobo Ramón est un candidat sérieux pour un retour, un an après son départ pour Côme, tandis que l'option Ibrahima Konaté est revenue sur le devant de la scène ces dernières semaines.

Enfin, un nouveau latéral droit sera recherché si Dani Carvajal quitte le club. Le capitaine du Real Madrid est également libre de tout contrat en juin, et ces dernières semaines, les spéculations concernant son avenir au Bernabéu ont été nombreuses. S'il reste en forme jusqu'à la fin de la saison, il aura de bonnes chances de prolonger son contrat, mais pour l'instant, un remplaçant est déjà à l'étude.