Mercato : une pépite de Leicester fait chavirer le PSG et le Real Madrid

Au Parc des Princes, on aime miser sur l’équilibre et la cohésion, mais pas question de passer à côté d’un talent brut. Luis Enrique a clairement indiqué vouloir conserver la continuité dans son effectif, privilégiant ceux qui se connaissent bien. Cependant, l’ancien entraîneur du Barça n’exclut pas quelques ajustements, à condition que les profils soient prometteurs et capables de s’intégrer rapidement dans l’équipe.

Dans cette optique, la cellule de recrutement du PSG scrute régulièrement les championnats européens. L’objectif est simple : repérer les jeunes joueurs au potentiel exceptionnel avant que les grands clubs ne se positionnent. Et cette fois-ci, un nom attire particulièrement l’attention des recruteurs parisiens : Jeremy Monga.