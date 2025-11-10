Luis Enrique privilégie la stabilité au PSG, mais la tentation de jeunes talents est trop forte. Dans un effectif déjà bien huilé, l’Espagnol ne souhaite pas chambouler ses cadres, mais la cellule de recrutement veille, attentive à la moindre pépite susceptible d’apporter du sang neuf. Ce travail de recherche pourrait bien aboutir avec un joueur âgé de seulement 16 ans, évoluant actuellement à Leicester City. Une cible qui attire autant en France qu’en Espagne.
Mercato : une pépite de Leicester fait chavirer le PSG et le Real Madrid
- AFP
PSG, un œil attentif sur les jeunes
Au Parc des Princes, on aime miser sur l’équilibre et la cohésion, mais pas question de passer à côté d’un talent brut. Luis Enrique a clairement indiqué vouloir conserver la continuité dans son effectif, privilégiant ceux qui se connaissent bien. Cependant, l’ancien entraîneur du Barça n’exclut pas quelques ajustements, à condition que les profils soient prometteurs et capables de s’intégrer rapidement dans l’équipe.
Dans cette optique, la cellule de recrutement du PSG scrute régulièrement les championnats européens. L’objectif est simple : repérer les jeunes joueurs au potentiel exceptionnel avant que les grands clubs ne se positionnent. Et cette fois-ci, un nom attire particulièrement l’attention des recruteurs parisiens : Jeremy Monga.
- Getty Images Sport
Jeremy Monga, la pépite de Leicester
Selon les informations de Fichajes, le PSG suit de près Jeremy Monga. Cet ailier de 16 ans fait sensation chez les Foxes et pourrait rapidement attirer de nombreux clubs européens. Rapide, technique et doté d’une vision de jeu impressionnante pour son âge, il coche toutes les cases aux yeux des recruteurs parisiens.
La situation financière de Leicester, toujours en Championship, complique toutefois la donne. Si l’Anglais est estimé actuellement à environ 8 millions d’euros, le club anglais pourrait vite faire grimper les enchères en cas d’offres multiples.
- Getty Images Sport
Une concurrence qui se profile
Le PSG n’est pas seul sur ce dossier. Le Real Madrid suit également Jeremy Monga de très près. Le club espagnol souhaite ne pas laisser filer la jeune étoile anglaise et pourrait entrer dans une bataille avec le Paris Saint-Germain pour s’attacher ses services. La concurrence promet d’être rude et pourrait faire rapidement évoluer la valeur du joueur sur le marché, comme ce fut le cas récemment avec Franco Mastantuono.
Pour le PSG, l’enjeu est clair : sécuriser le talent avant que d’autres cadors européens ne prennent position. Une signature pourrait s’avérer stratégique, en apportant un jeune joueur capable d’évoluer progressivement aux côtés de l’équipe première, tout en préparant l’avenir.
- Getty Images Sport
Un dossier à suivre
La prochaine fenêtre de mercato s’annonce animée pour le PSG, avec Jeremy Monga comme tête d’affiche des possibles transferts de jeunes talents. Luis Enrique et son staff ont les yeux rivés sur le marché, prêts à intervenir si l’opportunité se présente. La course au prodige anglais est lancée, et Paris, comme Madrid, ne compte pas céder le terrain facilement. La suite pourrait bien déterminer l’un des transferts les plus suivis de la saison.