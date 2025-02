Mercato, une pépite de Chelsea dans le viseur du PSG

Le PSG s’intéresse à une pépite de Chelsea pour renforcer son effectif l’été prochain.

Le Paris Saint-Germain prépare déjà son avenir et explore différentes pistes pour renforcer son effectif lors du prochain mercato. Avec un entraîneur aussi exigeant que Luis Enrique, chaque recrue doit répondre à des critères bien précis, alliant talent, mentalité et compatibilité avec le projet de jeu parisien. Ces exigences influencent les choix du PSG, qui a d’ores et déjà identifié un profil prometteur appartenant à Chelsea et qui pourrait bientôt rejoindre la capitale.