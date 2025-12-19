Mercato, un jeune crack anglais débarque au Barça

Le Barça, malgré des finances encore fragiles, continue d’investir dans les joueurs prometteurs plutôt que dans des recrues coûteuses pour l’équipe première en hiver. Comme l’a reconnu Deco, directeur sportif du club, « Trouver quelque chose qui améliore l’équipe est pratiquement impossible. C’est dur de trouver des joueurs de qualité qui s’adaptent au mercato hivernal. J’insiste, je ne pense pas qu’on soit actif en janvier ». Cependant, le club catalan a démontré par le passé sa capacité à anticiper et à sécuriser des talents dès leur adolescence, afin de les intégrer à La Masia et de préparer l’avenir.

Le Barça s’intéresse particulièrement à des profils capables de progresser rapidement et de s’adapter aux exigences du football espagnol. Les jeunes recrues peuvent évoluer dans les catégories inférieures, mais également se faire remarquer pour un passage futur dans le Barça Atlétic ou même dans le groupe de l’équipe première, si elles confirment leur potentiel.