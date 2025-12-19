Le FC Barcelone continue d’affirmer sa stratégie ambitieuse en matière de formation et de recrutement. Alors que le mercato hivernal s’annonce traditionnellement calme, le club catalan semble prêt à réaliser un coup discret, mais stratégique. Les dirigeants cherchent à renforcer les équipes jeunes tout en anticipant l’avenir de l’équipe première. Un jeune talent anglais, âgé de seulement 15 ans, est sur le point de rejoindre La Masia. Sa polyvalence et son potentiel ont rapidement séduit les recruteurs du Barça, qui souhaitent l’intégrer progressivement dans leur structure, entre développement technique et préparation pour le futur.
Mercato, un jeune crack anglais débarque au Barça
- Getty Images Sport
Une approche réfléchie pour les jeunes talents
Le Barça, malgré des finances encore fragiles, continue d’investir dans les joueurs prometteurs plutôt que dans des recrues coûteuses pour l’équipe première en hiver. Comme l’a reconnu Deco, directeur sportif du club, « Trouver quelque chose qui améliore l’équipe est pratiquement impossible. C’est dur de trouver des joueurs de qualité qui s’adaptent au mercato hivernal. J’insiste, je ne pense pas qu’on soit actif en janvier ». Cependant, le club catalan a démontré par le passé sa capacité à anticiper et à sécuriser des talents dès leur adolescence, afin de les intégrer à La Masia et de préparer l’avenir.
Le Barça s’intéresse particulièrement à des profils capables de progresser rapidement et de s’adapter aux exigences du football espagnol. Les jeunes recrues peuvent évoluer dans les catégories inférieures, mais également se faire remarquer pour un passage futur dans le Barça Atlétic ou même dans le groupe de l’équipe première, si elles confirment leur potentiel.
- Getty Images Sport
Le Barça boucle l’arrivée d’Ajay Tavares
Le jeune talent en question est Ajay Tavares, un ailier gauche anglais qui peut également évoluer comme avant-centre grâce à sa puissance et sa taille. Actuellement à Norwich City, il s’est distingué dans les équipes de jeunes, mais également en sélection nationale. Après des passages remarqués avec les U15 et U16 anglais, il a déjà fait ses débuts avec les U17. Sa capacité à marquer et à créer des occasions a rapidement attiré l’attention du staff catalan. Sa progression constante et son adaptabilité technique ont convaincu le Barça d’accélérer le dossier, malgré la prudence habituelle du club lors du mercato hivernal.
Le média Sport, repris par Foot Mercato, précise que plusieurs clubs anglais et européens s’intéressaient également à Ajay Tavares. Toutefois, le Barça a su se montrer convaincant, au point de se rapprocher de la finalisation du transfert. Son passeport européen lui permettra de rejoindre officiellement le club dès qu’il aura 16 ans, le 28 décembre, sans attendre sa majorité, ce qui facilite grandement la transaction.
- AFP
Un avenir prometteur à La Masia et au-delà pour Ajay Tavares
Si Ajay Tavares rejoint le Barça cet hiver, il commencera probablement avec les équipes jeunes et pourra rapidement évoluer vers le Barça Atlètic, dirigé par Juliano Belletti. Sa maturité et ses qualités physiques lui permettent déjà de rivaliser avec des joueurs âgés de deux à trois ans de plus. Le club catalan souhaite lui offrir un cadre d’évolution optimal, alliant développement technique, préparation physique et intégration à la philosophie du jeu blaugrana.
À plus long terme, si Ajay Tavares confirme ses performances, il pourrait prétendre à des apparitions dans le groupe d’Hansi Flick, comme l’ont fait certains jeunes talents précédemment recrutés par le Barça. La stratégie du club est claire : sécuriser le potentiel dès l’adolescence pour renforcer l’avenir du club et assurer une transition progressive vers l’équipe première, tout en préservant ses finances.