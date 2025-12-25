Olympique de Marseille v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport
Patrick Tchanhoun

Mercato : un gros flop de l’OM fait chavirer le Barça et Deco

Un nom inattendu circule à Barcelone pour renforcer la défense. Et il ravive un souvenir très mitigé à Marseille.

Alors que le mercato hivernal approche, le FC Barcelone s’active en coulisses. Malgré une position confortable en Liga, les dirigeants catalans savent que certains déséquilibres persistent, notamment derrière. Et parmi les pistes étudiées, l’une surprend autant qu’elle interroge.

  • FC Barcelona v Real Betis - LaLiga SantanderGetty Images Sport

    Le Barça contraint d’agir en défense

    Sur le terrain, tout semble presque parfait. Leader du championnat avec quatre points d’avance sur le Real Madrid, le Barça version Hansi Flick avance fort. Pourtant, l’arrière-garde inquiète en interne. Plusieurs prestations fragiles ont alerté le staff, d’autant que les options se réduisent.

    Andreas Christensen souffre d’une blessure sérieuse et ne devrait pas revenir avant environ quatre mois. Une absence lourde. Dans le même temps, Ronald Araujo traverse une période délicate. L’international uruguayen fait face à des soucis de santé mentale et a sollicité un temps de repos pour souffler. Deux situations qui fragilisent considérablement la rotation au poste de défenseur central.

  • FBL-POR-LIGA-VITORIA GUIMARAES-BENFICAAFP

    Une short-list dictée par la réalité économique

    Dans ce contexte, la direction sportive, menée par Deco, explore le marché avec prudence. Pas question de dépenses excessives. Selon Mundo Deportivo, le club cible des profils expérimentés, capables de s’intégrer rapidement, parlant espagnol et, si possible, droitiers.

    Nicolás Otamendi figure parmi ces options. Le joueur de Benfica arrive en fin de contrat l’été prochain et présente un profil rassurant, tant par son vécu que par sa régularité. Mais il n’est pas seul sur la liste.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-PRESSERAFP

    Luiz Felipe, le pari qui intrigue

    Un autre nom attire l’attention. Et il ne laisse personne indifférent. Luiz Felipe, passé brièvement par l’Olympique de Marseille, fait partie des joueurs étudiés. Son expérience phocéenne reste un échec marquant, avec seulement sept apparitions sous le maillot de l’OM. Depuis, le défenseur évolue au Rayo Vallecano, en deuxième division espagnole.

    Le Barça réfléchirait à une arrivée de courte durée, sur six mois, afin d’étoffer l’effectif et sécuriser le poste de central. Une solution d’appoint, sans engagement à long terme. Toutefois, cette hypothèse ne fait pas l’unanimité en interne.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-MARSEILLEAFP

    Des doutes persistants côté catalan

    Si son nom circule bien dans les bureaux du Camp Nou, Luiz Felipe ne figure pas en haut de la pile. Son historique médical inquiète. Les blessures à répétition freinent clairement l’enthousiasme des décideurs blaugrana. Le staff s’interroge sur sa capacité à enchaîner les matchs dans un contexte aussi exigeant.

    Pour autant, la piste reste ouverte. Le Barça prendra sa décision dans les prochaines semaines, en fonction de l’évolution de l’infirmerie et des opportunités du marché. Un scénario improbable, mais pas totalement écarté.

0