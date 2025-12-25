Alors que le mercato hivernal approche, le FC Barcelone s’active en coulisses. Malgré une position confortable en Liga, les dirigeants catalans savent que certains déséquilibres persistent, notamment derrière. Et parmi les pistes étudiées, l’une surprend autant qu’elle interroge.
Mercato : un gros flop de l’OM fait chavirer le Barça et Deco
Le Barça contraint d’agir en défense
Sur le terrain, tout semble presque parfait. Leader du championnat avec quatre points d’avance sur le Real Madrid, le Barça version Hansi Flick avance fort. Pourtant, l’arrière-garde inquiète en interne. Plusieurs prestations fragiles ont alerté le staff, d’autant que les options se réduisent.
Andreas Christensen souffre d’une blessure sérieuse et ne devrait pas revenir avant environ quatre mois. Une absence lourde. Dans le même temps, Ronald Araujo traverse une période délicate. L’international uruguayen fait face à des soucis de santé mentale et a sollicité un temps de repos pour souffler. Deux situations qui fragilisent considérablement la rotation au poste de défenseur central.
Une short-list dictée par la réalité économique
Dans ce contexte, la direction sportive, menée par Deco, explore le marché avec prudence. Pas question de dépenses excessives. Selon Mundo Deportivo, le club cible des profils expérimentés, capables de s’intégrer rapidement, parlant espagnol et, si possible, droitiers.
Nicolás Otamendi figure parmi ces options. Le joueur de Benfica arrive en fin de contrat l’été prochain et présente un profil rassurant, tant par son vécu que par sa régularité. Mais il n’est pas seul sur la liste.
Luiz Felipe, le pari qui intrigue
Un autre nom attire l’attention. Et il ne laisse personne indifférent. Luiz Felipe, passé brièvement par l’Olympique de Marseille, fait partie des joueurs étudiés. Son expérience phocéenne reste un échec marquant, avec seulement sept apparitions sous le maillot de l’OM. Depuis, le défenseur évolue au Rayo Vallecano, en deuxième division espagnole.
Le Barça réfléchirait à une arrivée de courte durée, sur six mois, afin d’étoffer l’effectif et sécuriser le poste de central. Une solution d’appoint, sans engagement à long terme. Toutefois, cette hypothèse ne fait pas l’unanimité en interne.
Des doutes persistants côté catalan
Si son nom circule bien dans les bureaux du Camp Nou, Luiz Felipe ne figure pas en haut de la pile. Son historique médical inquiète. Les blessures à répétition freinent clairement l’enthousiasme des décideurs blaugrana. Le staff s’interroge sur sa capacité à enchaîner les matchs dans un contexte aussi exigeant.
Pour autant, la piste reste ouverte. Le Barça prendra sa décision dans les prochaines semaines, en fonction de l’évolution de l’infirmerie et des opportunités du marché. Un scénario improbable, mais pas totalement écarté.