À Nice, l’hiver ne sera pas seulement synonyme de trêve. Entre résultats décevants, climat délétère autour du club et instabilité institutionnelle récente, les dirigeants azuréens savent que le prochain mercato pèsera lourd dans la suite de la saison. L’attaque, en particulier, cristallise les attentes, tant les carences ont été visibles ces derniers mois. Dans ce contexte tendu, un nom circule avec insistance en interne : celui d’un jeune buteur bien connu en Ligue 1, passé récemment par l’Olympique de Marseille, et dont la trajectoire européenne est scrutée de près par les Aiglons.
Mercato, un ancien flop de l’OM dans le viseur de Nice
Nice englué dans une crise sportive
L’OGC Nice aborde la fin de son année sportive dans une situation inconfortable. Éliminés prématurément de la Ligue Europa, englués à la 13e place de Ligue 1 et en grande difficulté dans le jeu, les hommes de Franck Haise terminent 2025 avec un sentiment d’urgence. Dans ce contexte, le mercato hivernal apparaît déjà comme un levier essentiel, notamment pour renforcer le secteur offensif. C’est précisément dans cette optique que le profil d’Elye Wahi est étudié avec attention par la cellule sportive niçoise, qui cherche des solutions rapides et ciblées.
À ces difficultés sportives s’ajoutent des tensions extra-sportives marquantes. Ces dernières semaines, plusieurs incidents impliquant des supporters ont visé des membres du club, dont le directeur sportif Florian Maurice ainsi que les joueurs Jérémie Boga et Terem Moffi. Interrogé sur ces événements et leurs conséquences, Franck Haise a reconnu une situation complexe, laissant planer le doute sur certains avenirs, tout en évoquant explicitement l’importance du mercato à venir, où Elye Wahi figure parmi les pistes offensives crédibles, selon les informations de Foot Mercato.
Nice fonce sur Elye Wahi
Le récent départ du président Fabrice Bocquet, suivi du retour de Jean-Pierre Rivère et de Maurice Cohen aux affaires, marque un tournant stratégique pour Nice. Les décideurs veulent rapidement redonner de la stabilité et insuffler une nouvelle dynamique sportive. Dans cette logique, le recrutement offensif devient prioritaire, et le nom d’Elye Wahi s’inscrit dans une réflexion globale visant à apporter vitesse, profondeur et connaissance du championnat.
L’intérêt pour Elye Wahi ne doit rien au hasard. L’attaquant de 22 ans présente l’avantage de bien connaître la Ligue 1, mais aussi Franck Haise, qu’il a côtoyé lors de son passage au RC Lens. Autant d’éléments qui faciliteraient une intégration rapide dans un effectif niçois en quête de repères et de confiance, dans un environnement où chaque décision de mercato est désormais scrutée de près.
Nice, l’occasion de se relancer pour Elye Wahi
Arrivé à Francfort lors du dernier mercato d’hiver afin de se relancer après son passage contrasté à l’Olympique de Marseille, Elye Wahi a connu une adaptation progressive en Allemagne. Lors de ses premiers mois, il a multiplié les apparitions sans véritable continuité, participant à plusieurs rencontres toutes compétitions confondues, souvent dans un rôle secondaire. Cette saison, Elye Wahi a toutefois ouvert son compteur et délivré plusieurs passes décisives, confirmant qu’il restait un joueur à fort potentiel malgré un temps de jeu limité.
Avec seulement quelques titularisations et un volume de minutes réduit, la situation d’Elye Wahi interpelle naturellement les recruteurs niçois. Son profil continue de susciter de l’intérêt, y compris en France, où son passage à l’OM reste encore récent dans les mémoires. Nice suit donc attentivement son évolution, tout en évaluant la faisabilité d’une opération qui s’annonce concurrentielle.
Elye Wahi a d’autres courtisans en Ligue 1
Si l’OGC Nice s’est bien renseigné sur la situation d’Elye Wahi, le dossier est loin d’être simple. Selon Foot Mercato, la tendance actuelle ne plaide pas pour un départ immédiat de l’attaquant lors de ce mercato hivernal. Malgré son faible temps de jeu, Elye Wahi conserve des soutiens en interne à Francfort, où l’on croit encore en sa progression à moyen terme.
Par ailleurs, Nice n’est pas seul sur le dossier. D’après L’Equipe, d’autres clubs français, à l’image du Paris FC, surveillent également Elye Wahi, preuve que sa cote reste intacte malgré un parcours récent en demi-teinte. Sous contrat jusqu’en juin 2030, l’ancien joueur de l’OM demeure un actif valorisable, et toute négociation nécessitera des arguments solides. Pour Nice, ce possible retour en Ligue 1 pourrait symboliser un pari mesuré, mais stratégique, à condition que les lignes bougent lors de ce mercato décisif.