L’OGC Nice aborde la fin de son année sportive dans une situation inconfortable. Éliminés prématurément de la Ligue Europa, englués à la 13e place de Ligue 1 et en grande difficulté dans le jeu, les hommes de Franck Haise terminent 2025 avec un sentiment d’urgence. Dans ce contexte, le mercato hivernal apparaît déjà comme un levier essentiel, notamment pour renforcer le secteur offensif. C’est précisément dans cette optique que le profil d’Elye Wahi est étudié avec attention par la cellule sportive niçoise, qui cherche des solutions rapides et ciblées.

À ces difficultés sportives s’ajoutent des tensions extra-sportives marquantes. Ces dernières semaines, plusieurs incidents impliquant des supporters ont visé des membres du club, dont le directeur sportif Florian Maurice ainsi que les joueurs Jérémie Boga et Terem Moffi. Interrogé sur ces événements et leurs conséquences, Franck Haise a reconnu une situation complexe, laissant planer le doute sur certains avenirs, tout en évoquant explicitement l’importance du mercato à venir, où Elye Wahi figure parmi les pistes offensives crédibles, selon les informations de Foot Mercato.