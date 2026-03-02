Liverpool pourrait faire un revirement sensationnel en matière de transfert et réengager le défenseur qu'il a laissé partir l'été dernier, ce qui lui coûtera beaucoup plus cher que le prix de vente

Alors que la poursuite de Quansah prend de l'ampleur, Arne Slot doit également faire face à un casse-tête majeur concernant Ibrahima Konate. Le contrat actuel du Français arrive à son terme et le club aurait fixé au printemps la date limite à laquelle le défenseur devra s'engager pour l'avenir à Anfield. Slot souhaite désespérément garder l'ancien joueur du RB Leipzig afin de maintenir un partenariat de classe mondiale avec Virgil van Dijk, mais l'intérêt du Real Madrid continue de planer en arrière-plan alors que le défenseur entre dans les derniers mois de son contrat.

Abordant la situation, Slot a récemment déclaré aux journalistes : « Nous sommes en pourparlers avec lui, ce qui vous montre bien ce que nous voulons. Il est clair que nous aimerions qu'il reste, mais les négociations sont en cours, alors attendons de voir où cela mènera. Nous ne serions pas en négociation si nous ne voulions pas qu'il reste. Ibou a connu une très bonne période récemment. Il a fait beaucoup de bons matchs en début de saison, mais il a aussi été en partie responsable d'un but encaissé. Ses performances générales étaient bonnes, mais une petite erreur de sa part a immédiatement conduit à un but et il a donc été jugé différemment. Mais il forme un très bon duo avec Virgil depuis que je suis ici et, tout comme Virgil, il a toujours été en forme. Ces deux joueurs sont essentiels pour nous, non seulement en raison de leur qualité, mais aussi parce que nous manquons d'options derrière eux. »