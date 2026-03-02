Getty Images Sport
Liverpool pourrait faire un revirement sensationnel en matière de transfert et réengager le défenseur qu'il a laissé partir l'été dernier, ce qui lui coûtera beaucoup plus cher que le prix de vente
Liverpool surveille Quansah de près
Un rapport de TEAMtalk suggère que les recruteurs de Liverpool ont intensifié leur évaluation du défenseur central, après avoir assisté aux quatre derniers matchs de Leverkusen pour suivre ses progrès sous l'œil attentif du Fenway Sports Group. Le géant de Merseyside envisagerait de déclencher le retour de son ancien joueur formé au club, même si cela impliquerait une prime importante. Bien que les Reds aient inséré une clause de rachat dans le contrat initial, celle-ci ne sera officiellement active qu'en 2027. Cependant, le joueur excellant en Allemagne, Liverpool explore la possibilité d'anticiper cet accord dès cet été. Leverkusen est conscient de cet intérêt et, si le joueur exprime le désir de revenir en Angleterre, le club allemand pourrait accepter un accord d'une valeur de 60 millions d'euros, soit beaucoup plus que le montant pour lequel les Reds l'ont vendu il y a moins de 12 mois.
La frustration en Allemagne alimente les discussions sur une sortie
Quansah s'est illustré dans l'équipe de Kasper Hjulmand, marquant même des buts décisifs, dont celui de l'égalisation in extremis contre Mayence le week-end dernier. Malgré ses succès personnels, le défenseur n'a pas caché sa frustration face aux performances irrégulières de Leverkusen, qui occupe actuellement la sixième place du classement de la Bundesliga. Après un récent match nul 1-1, le défenseur a livré une évaluation sans détour du niveau actuel de son équipe, alimentant les rumeurs selon lesquelles il pourrait être ouvert à un retour en Premier League.
S'adressant à Werkself-TV, via BILD, Quansah n'a pas mâché ses mots : « Nous n'avons pas gagné, et à mon avis, ce n'est pas suffisant. Nous l'avons souvent répété ces derniers temps, nous manquons de fougue, d'intensité. Une fois de plus, cela n'a pas suffi. J'ai l'impression que nous jouons actuellement contre nous-mêmes. Nous ne jouons pas assez ensemble, nous avons des idées différentes. Nous jouons de manière désordonnée et nous devons nous ressaisir. Certains matchs de championnat se sont bien passés, mais celui-ci n'en faisait certainement pas partie. »
Le casse-tête du contrat d'Ibrahima Konate
Alors que la poursuite de Quansah prend de l'ampleur, Arne Slot doit également faire face à un casse-tête majeur concernant Ibrahima Konate. Le contrat actuel du Français arrive à son terme et le club aurait fixé au printemps la date limite à laquelle le défenseur devra s'engager pour l'avenir à Anfield. Slot souhaite désespérément garder l'ancien joueur du RB Leipzig afin de maintenir un partenariat de classe mondiale avec Virgil van Dijk, mais l'intérêt du Real Madrid continue de planer en arrière-plan alors que le défenseur entre dans les derniers mois de son contrat.
Abordant la situation, Slot a récemment déclaré aux journalistes : « Nous sommes en pourparlers avec lui, ce qui vous montre bien ce que nous voulons. Il est clair que nous aimerions qu'il reste, mais les négociations sont en cours, alors attendons de voir où cela mènera. Nous ne serions pas en négociation si nous ne voulions pas qu'il reste. Ibou a connu une très bonne période récemment. Il a fait beaucoup de bons matchs en début de saison, mais il a aussi été en partie responsable d'un but encaissé. Ses performances générales étaient bonnes, mais une petite erreur de sa part a immédiatement conduit à un but et il a donc été jugé différemment. Mais il forme un très bon duo avec Virgil depuis que je suis ici et, tout comme Virgil, il a toujours été en forme. Ces deux joueurs sont essentiels pour nous, non seulement en raison de leur qualité, mais aussi parce que nous manquons d'options derrière eux. »
Une refonte défensive à l'horizon
La planification de Liverpool pour la saison 2026-27 est déjà bien avancée, le club ayant obtenu la signature de Jérémy Jacquet, qui évoluait à Rennes. L'objectif de l'équipe de recrutement est de fournir à Slot un ensemble d'options solides, idéalement composé de Van Dijk, d'un Konate renouvelé, du retour de Quansah et de jeunes espoirs comme Jacquet et Giovanni Leoni. Le retour de Quansah permettrait d'augmenter le quota de joueurs formés au club et de retrouver la familiarité tactique que les Reds ont perdue lorsqu'ils ont sanctionné son transfert l'année dernière.
