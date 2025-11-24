Mercato PSG, les dessous de l’échec du dossier Eric Garcia

Ces dernières semaines, plusieurs médias français et catalans - dont Foot Mercato et Mundo Deportivo - ont confirmé l’intérêt prononcé du PSG pour Eric Garcia, alors que le défenseur central arrivait en fin de contrat en Catalogne. L’idée parisienne, soutenue activement en interne par Luis Enrique, consistait à profiter de la situation contractuelle du joueur pour renforcer une défense en plein réajustement. Eric Garcia, 24 ans, représentait un profil rare : formé à La Masia, passé par Manchester City, capable d’évoluer dans l’axe, sur le côté droit ou au milieu de terrain, et surtout auteur d’une saison exceptionnelle, où il avait disputé les 25 matchs de son équipe.

Cependant, alors que le PSG peaufinait sa stratégie, la situation d’Eric Garcia évoluait rapidement au Barça. Selon Mundo Deportivo, les dirigeants catalans ont accéléré les discussions et obtenu un accord pour prolonger le joueur jusqu’en 2030, scellant presque définitivement le dossier. Cette rapidité a surpris Paris, qui n’avait pas anticipé que l’entourage du joueur se rapprocherait aussi vite du club blaugrana. À ce stade, l’intérêt parisien devenait déjà insuffisant pour influencer le choix d’Eric Garcia.