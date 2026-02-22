L'international sénégalais a brillé avec son pays lors de la victoire en Coupe d'Afrique des Nations et est rentré à Paris en pleine confiance. Malgré ses 18 ans à peine, Mbaye compte déjà 34 apparitions en équipe première avec le PSG.

Cependant, depuis son retour, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. En effet, avant le match du PSG contre Metz samedi soir, L'Équipe rapportait que Mbaye avait « disparu » – au sens figuré, bien sûr.

L'adolescent est resté sur le banc lors de trois matchs consécutifs contre Marseille et le Stade Rennais en Ligue 1, et Monaco en Ligue des Champions. Selon le quotidien sportif, cela s'explique par ses performances décevantes contre Auxerre et Strasbourg après son retour de la CAN.

Mbaye aurait du mal à retrouver le rythme de la vie parisienne et des matchs du PSG après son expérience en sélection, ce qui suscite certaines inquiétudes.

La situation de Mbaye est intéressante car, vers la fin du mercato hivernal, il a été rapporté que Chelsea et Aston Villa avaient manifesté un intérêt de dernière minute pour l'attaquant sénégalais.

Cependant, le journaliste Florian Plettenberg a révélé que lorsqu'il a confronté une source du PSG à cette information par SMS, il a simplement reçu un emoji riant aux larmes en réponse, indiquant que le joueur ne quitterait pas le Parc des Princes.

À l'époque, FootballTransfers soulignait que la situation pourrait être plus complexe en raison de la concurrence féroce pour les postes offensifs au PSG, qui déterminera en fin de compte son avenir à long terme.

Les matchs récents ont désormais montré que, malgré son immense potentiel, Mbaye aura du mal à obtenir un temps de jeu régulier dans la capitale française. Cela pourrait rendre un départ inévitable, ou du moins judicieux.

Par conséquent, Chelsea pourrait bien avoir le dernier mot s'il décide de relancer son intérêt à l'avenir.