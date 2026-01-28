Mercato PSG : après Dro Fernandez, Luis Enrique réclame un cadre du Barça

Le chantier défensif figure parmi les priorités du PSG pour le prochain mercato. D’après les informations de PSG Inside-Actus, un nom revient avec insistance dans les bureaux parisiens : celui de Jules Koundé. Le défenseur du FC Barcelone, aujourd’hui titulaire indiscutable sous les ordres d’Hansi Flick, attire sérieusement l’attention du club de la capitale.

À ce stade, aucun contact officiel n’a filtré, mais l’intérêt parisien ne relève plus du simple bruit de couloir. Paris observe, analyse, et attend le bon moment pour avancer ses pions.