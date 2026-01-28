Goal.com
Mercato PSG : après Dro Fernandez, Luis Enrique réclame un cadre du Barça

Paris avance en coulisses. Un titulaire indiscutable du Barça plaît beaucoup à Luis Enrique, et l’été pourrait réserver une surprise.

Le PSG n’a pas attendu la fin de la saison pour activer ses premières pistes estivales. Après l’arrivée récente de Dro Fernandez, la direction parisienne anticipe déjà la suite, avec un objectif clair : renforcer l’arrière-garde avec un joueur confirmé, habitué au très haut niveau européen.

    Le PSG prépare déjà un mercato estival ambitieux

    Le chantier défensif figure parmi les priorités du PSG pour le prochain mercato. D’après les informations de PSG Inside-Actus, un nom revient avec insistance dans les bureaux parisiens : celui de Jules Koundé. Le défenseur du FC Barcelone, aujourd’hui titulaire indiscutable sous les ordres d’Hansi Flick, attire sérieusement l’attention du club de la capitale.

    À ce stade, aucun contact officiel n’a filtré, mais l’intérêt parisien ne relève plus du simple bruit de couloir. Paris observe, analyse, et attend le bon moment pour avancer ses pions.

  • FBL-ESP-LIGA-VILLARREAL-BARCELONAAFP

    Le Barça ouvert à discuter, sous conditions

    Du côté catalan, la porte ne serait pas totalement verrouillée. Le FC Barcelone ne considérerait pas Jules Koundé comme intransférable, surtout si une proposition jugée satisfaisante venait à être formulée durant l’été. Rien n’indique pour l’instant que des négociations aient débuté entre les deux clubs.

    Mais le simple fait que le PSG se positionne sur un titulaire du Barça envoie un message clair. Paris vise haut, et le marché estival pourrait rapidement s’animer autour de ce dossier.

  • FC Barcelona v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    Luis Enrique valide le profil Koundé

    L’intérêt parisien ne sort pas de nulle part. Nasser Al-Khelaïfi suit Jules Koundé depuis plusieurs saisons et apprécie sa polyvalence. Capable d’évoluer dans l’axe comme sur le côté droit, l’international français coche de nombreuses cases dans le projet parisien.

    Luis Enrique partage cette analyse. Le technicien espagnol aurait validé ce profil, séduit par la fiabilité du joueur, son vécu européen et sa capacité à s’intégrer rapidement dans un collectif exigeant. Son aval donne un poids supplémentaire à cette piste, qui s’inscrit dans une logique sportive assumée.

  • FBL-KSA-SUPERCUP-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    Une piste sérieuse, mais encore au stade de la veille

    Pour l’heure, aucune offre officielle n’a circulé. Paris avance avec prudence, conscient que le timing sera déterminant. L’intérêt du PSG, le suivi de la direction et l’accord tacite de Luis Enrique placent néanmoins Jules Koundé parmi les dossiers à surveiller de très près dans les prochaines semaines.

    Le mercato est encore loin d’ouvrir ses portes, mais certaines trajectoires se dessinent déjà. Et celle-ci pourrait bien prendre de l’ampleur à mesure que l’été approche.

