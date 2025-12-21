À l’approche du mercato hivernal, le Paris FC avance sur une ligne de crête. Promu cette saison en Ligue 1, le club de la capitale découvre la rudesse de l’élite et se retrouve déjà sous pression au classement. Entre un effectif fragilisé par plusieurs départs et la nécessité de réagir rapidement pour s’éloigner de la zone dangereuse, les dirigeants parisiens étudient des profils capables d’apporter un impact immédiat. Parmi les pistes explorées, une en provenance de Serie A suscite particulièrement la curiosité et pourrait bien marquer un tournant dans la stratégie du club.
Mercato, une star de Serie A à Paris cet hiver ?
- AFP
Le Paris FC sous pression avant le mercato
Quatorzième de Ligue 1, avec seulement quatre points d’avance sur la zone de relégation, le Paris FC aborde l’hiver avec un sentiment d’urgence. Le maintien reste l’objectif prioritaire, mais la dynamique actuelle oblige le club à agir. Selon les informations rapportées par L’Équipe, la direction parisienne envisage l’arrivée de quatre à cinq renforts dès le mois de janvier afin de rééquilibrer un effectif mis à mal par les exigences du haut niveau.
Cette situation est accentuée par les départs temporaires liés à la Coupe d’Afrique des nations. Kebbal, Chergui, Traoré, Simon et Krasso ont rejoint leurs sélections respectives, privant le Paris FC de plusieurs options importantes, notamment sur le plan offensif. Dans ce contexte, le club multiplie les pistes pour densifier son secteur d’attaque et compenser ces absences, tout en préparant la seconde partie de saison.
- AFP
Des pistes variées, un secteur offensif ciblé
Plusieurs noms ont déjà circulé dans l’entourage du Paris FC. Celui de Martin Terrier a été évoqué, l’attaquant de Leverkusen restant dans un rôle secondaire depuis son retour de blessure malgré un geste spectaculaire récemment. Arnaud Kalimuendo figure également parmi les profils étudiés, même si son expérience mitigée à Nottingham Forest rend le dossier incertain à court terme.
Le nom d’Elye Wahi a aussi été associé au Paris FC, mais, selon Foot Mercato, le joueur semble plus proche d’un retour sur la Côte d’Azur, à Nice, que d’une arrivée dans la capitale. Face à ces incertitudes, la cellule de recrutement parisienne a élargi son champ de réflexion, allant jusqu’à examiner des opportunités du côté de l’Italie, où un ancien visage bien connu de la Ligue 1 évolue actuellement.
- Getty Images Sport
Le PFC rêve de Moise Kean
C’est à partir de là que le nom de Moise Kean entre en scène. Selon La Gazzetta dello Sport, l’attaquant italien fait partie des profils suivis par le Paris FC. Moise Kean n’est pas un inconnu en France, puisqu’il a porté les couleurs du PSG lors de la saison 2020-2021, laissant un souvenir plutôt positif par son efficacité et son engagement. Aujourd’hui en Serie A, Moise Kean évolue à la Fiorentina, où son rôle reste toutefois sujet à débat.
Sur le plan statistique, Moise Kean a inscrit deux buts en 14 rencontres de championnat cette saison. Des chiffres modestes, mais qui doivent être replacés dans le contexte collectif délicat de la Viola, actuellement lanterne rouge de Serie A. Pour le Paris FC, Moise Kean représenterait un pari ambitieux, mêlant expérience du très haut niveau et connaissance du football français.
- Getty Images Sport
Moise Kean, un dossier perdu d’avance par Paris ?
Malgré l’intérêt évoqué, le dossier Moise Kean apparaît particulièrement complexe. Toujours selon La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina ne souhaite pas se séparer de son attaquant cet hiver, le considérant comme « intransférable ». Moise Kean est lié au club italien jusqu’en 2029, preuve de la confiance placée en lui sur le long terme.
Le quotidien italien précise également qu’une clause libératoire de 62 millions d’euros figure dans le contrat de Moise Kean, activable uniquement entre le 1er et le 15 juillet. Un montant hors de portée pour le Paris FC et qui ferme quasiment la porte à un transfert hivernal. De plus, le joueur lui-même n’envisagerait pas un départ immédiat, privilégiant une réflexion à l’issue de la saison.