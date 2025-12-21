Mercato, une star de Serie A à Paris cet hiver ?

Quatorzième de Ligue 1, avec seulement quatre points d’avance sur la zone de relégation, le Paris FC aborde l’hiver avec un sentiment d’urgence. Le maintien reste l’objectif prioritaire, mais la dynamique actuelle oblige le club à agir. Selon les informations rapportées par L’Équipe, la direction parisienne envisage l’arrivée de quatre à cinq renforts dès le mois de janvier afin de rééquilibrer un effectif mis à mal par les exigences du haut niveau.

Cette situation est accentuée par les départs temporaires liés à la Coupe d’Afrique des nations. Kebbal, Chergui, Traoré, Simon et Krasso ont rejoint leurs sélections respectives, privant le Paris FC de plusieurs options importantes, notamment sur le plan offensif. Dans ce contexte, le club multiplie les pistes pour densifier son secteur d’attaque et compenser ces absences, tout en préparant la seconde partie de saison.