L’hiver approche, et avec lui, un mercato déjà brûlant du côté de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen, en proie à une série de blessures inquiétantes, s’active pour renforcer un effectif fragilisé. Parmi les pistes sérieuses explorées par la direction, celle d’Ismail Yuksek semblait particulièrement séduisante. Le milieu turc de Fenerbahçe, apprécié pour son volume de jeu et sa vision tactique, figurait en haut de la liste des priorités. Mais alors que les négociations semblaient prometteuses, un premier contretemps est venu refroidir les ardeurs marseillaises. Le dossier Yuksek s’annonce désormais bien plus complexe que prévu.
Mercato OM, un premier couac pour Ismail Yuksek
- AFP
L’OM sous pression avant le mercato hivernal
L’Olympique de Marseille traverse une période charnière. Entre les blessures à répétition et les contre-performances, Roberto De Zerbi commence à s’inquiéter du manque de profondeur de son effectif. Le technicien italien, connu pour sa rigueur et son exigence, souhaite ardemment l’arrivée d’un nouveau milieu de terrain cet hiver afin de stabiliser le jeu marseillais. Dans cette optique, Ismail Yuksek est rapidement apparu comme une priorité.
Le joueur de Fenerbahçe, international turc, coche toutes les cases : abattage défensif, précision dans la relance et endurance impressionnante. Son profil correspond parfaitement à ce que recherche De Zerbi pour relancer la dynamique phocéenne. Selon Fotomaç, les dirigeants marseillais auraient manifesté un intérêt concret, espérant convaincre Fenerbahçe avec une offre dès le mois de janvier.
Fenerbahçe recale l’OM pour Ismail Yuksek
Mais le rêve marseillais a rapidement pris du plomb dans l’aile. Fenerbahçe, bien décidé à conserver ses cadres au cœur de la saison, a rejeté toute possibilité de transfert pour Ismail Yuksek cet hiver. D’après les informations de Fotomaç, reprises par Foot01, la direction du club turc considère son milieu comme un élément essentiel de la réussite actuelle, aussi bien en championnat qu’en Ligue Europa.
Sous contrat jusqu’en juin 2028, Ismail Yuksek représente une pièce maîtresse du projet stambouliote. Fenerbahçe ne veut pas fragiliser son ossature, en pleine course au titre et a déjà fait savoir qu’aucune négociation ne serait ouverte avant la fin de la saison. Une position ferme, qui contraint l’OM à revoir ses plans.
L’OM contraint de revoir ses plans pour Ismail Yuksek
Si la porte est close pour cet hiver, elle pourrait bien s’ouvrir en fin de saison. Les dirigeants turcs ne s’opposeraient pas à une vente d’Ismail Yuksek lors du prochain mercato estival, en cas d’offre satisfaisante. Estimé à environ 11 millions d’euros, le joueur garde une belle cote sur le marché européen. Pour l’heure, l’OM devra patienter et adapter sa stratégie. Medhi Benatia, récemment intégré à la direction sportive, serait déjà à la recherche d’autres profils capables d’apporter de la stabilité au milieu.
L’objectif reste clair : renforcer l’entrejeu sans compromettre l’équilibre financier du club. En parallèle, Roberto De Zerbi continue de composer avec les moyens du bord, conscient que la trêve hivernale ne réglera pas tous les problèmes.
Une fin d’année sous tension pour Marseille
En attendant un éventuel renfort, l’Olympique de Marseille doit serrer les rangs. Avec un effectif décimé, le club n’a d’autre choix que de faire le dos rond avant le mercato. Malgré tout, l’intérêt pour Ismail Yuksek reste bien réel à la Commanderie. Le joueur de Fenerbahçe demeure une cible prioritaire pour le club, symbole d’un projet à moyen terme plus réfléchi. Si l’hiver s’annonce compliqué, l’été pourrait, lui, offrir une seconde chance à ce mariage manqué.