Mercato OM, un premier couac pour Ismail Yuksek

L’Olympique de Marseille traverse une période charnière. Entre les blessures à répétition et les contre-performances, Roberto De Zerbi commence à s’inquiéter du manque de profondeur de son effectif. Le technicien italien, connu pour sa rigueur et son exigence, souhaite ardemment l’arrivée d’un nouveau milieu de terrain cet hiver afin de stabiliser le jeu marseillais. Dans cette optique, Ismail Yuksek est rapidement apparu comme une priorité.

Le joueur de Fenerbahçe, international turc, coche toutes les cases : abattage défensif, précision dans la relance et endurance impressionnante. Son profil correspond parfaitement à ce que recherche De Zerbi pour relancer la dynamique phocéenne. Selon Fotomaç, les dirigeants marseillais auraient manifesté un intérêt concret, espérant convaincre Fenerbahçe avec une offre dès le mois de janvier.